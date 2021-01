Una vita / Felipe, Ramon, Ursula (foto Boomerang tv)

Anticipazioni puntata 1104 e 1105 di Una vita di domenica 10 gennaio 2021:

Susana rivela a Liberto e Rosina che il disegno da lei presentato al concorso è stato realizzato da Leandro. La donna di conseguenza rinuncia al primo premio e riceve da parte di Don Armando un libro di favole per bambini (insieme a un biglietto). Alfonso Carchano gira una scena con Camino e Cinta ma chiede una somma di denaro in anticipo a Emilio. Questo fa sì che il ragazzo abbia dei dubbi sulla credibilità di Carchano…

Genoveva piange ascoltando le parole d’amore che Felipe rivolge a Marcia in ospedale. La Salmeron compie a quel punto un ulteriore passo per conquistare l’avvocato: si mette in contatto con un prestigioso chirurgo per far operare nuovamente Marcia e salvarle la vita; sarà lei a pagare tutto.

Rosina chiede a Liberto di organizzare un incontro tra Armando e Susana; Liberto porta così la zia al Nuovo Secolo, dove Armando diverte Susana con il suo particolare senso dell’umorismo. Rosina a quel punto intende organizzare un vero e proprio appuntamento romantico.

Alfonso propone a Camino e Cinta di proiettare i loro provini e farli vedere a tutti i vicini. La proiezione, che si rivelerà di successo, viene organizzata fuori dal Nuovo Secolo. Nel corso dell’evento, Alfonso scopre che Cinta è figlia di Bellita del Campo.

Mauro chiede perdono a Felipe ma invano: l’Alvarez-Hermoso non vuole più saperne di lui. I medici sconsigliano di trasferire Marcia a Barcellona, dunque Genoveva decide di andare a prendere il dottor Balaguer e di condurlo nell’ospedale dove è ricoverata la ragazza.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)