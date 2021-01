BELLITA / Una vita

Una battaglia legale sta per coinvolgere Bellita del Campo (Maria Gracia) e suo marito José Miguel (Manuel Bandera) nelle prossime puntate italiane di Una Vita: per via di un perfido piano mosso dal regista Alfonso Carchano (Josep Maria Riera) e dalla moglie Margarita Carrion (Bego Isbert), i coniugi Dominguez dovranno infatti difendersi da un’accusa diffamatoria e decideranno di chiedere una consulenza legale a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Entriamo dunque più a fondo nella dinamica di questa storyline…

Una Vita, news: Cinta, Camino e Josè Miguel diventano attori

Come gli episodi attualmente in onda su Canale 5 stanno mostrando, Carchano ha coinvolto Cinta (Aroa Rodriguez) e Camino Pasamar (Aria Bedmar) nelle riprese di un film. Col trascorrere delle settimane, Alfonso concentrerà però la sua attenzione soltanto su Bellita e le chiederà con successo di prendere parte ad un altro suo lungometraggio.

Nonostante l’accordo preso, la cantante si tirerà però indietro all’improvviso, anche se supplicherà l’uomo di includere nel progetto la figlia e la Pasamar. Tuttavia, il regista farà di testa sua ed assumerà soltanto Cinta, a dispetto di un provino disastroso e delle sue pessime capacità recitative.

Al termine di alcune tensioni con Felicia (Susana Soleto), che accuserà Bellita di aver in qualche modo “raccomandato” la sua erede, Cinta non si sentirà però all’altezza del film, visto che non comprenderà la sua trama e giudicherà alcune scene piuttosto audaci. Dato che la Dominguez instaurerà un rapporto abbastanza conflittuale con Carchano, José Miguel cercherà di intervenire per sedare gli animi, ma verrà a sua volta “stregato” dal professionista che gli offrirà una parte pur di metterlo a tacere.

Una Vita, trame: Carchano e Margarita umiliano Bellita al Nuovo Secolo

Tutto questo a che cosa porterà?

Come indicano le anticipazioni, al termine delle riprese del film Carchano darà il suo consenso affinché i Dominguez organizzino una proiezione al ristorante Nuovo Secolo XX. La Del Campo si sentirà dunque profondamente umiliata quando scoprirà che la figlia e il marito sono stati coinvolti in un’opera creata con il solo scopo di denigrare la sua persona.

Nella pellicola verrà infatti raccontata una versione distorta dei suoi esordi, attraverso la quale Carchano sottolineerà che Bellita ha fatto carriera truffando il suo stesso padre e non esitando a sedurre uomini potenti pur di calcare i palcoscenici.

La cantante resterà quindi attonita appena scoprirà che Alfonso è il marito di Margarita, ossia la donna che ha sostituito nel primo spettacolo (un evento che le ha portato una grossa fortuna).

Una Vita, spoiler: Bellita e José Miguel ricorrono a vie legali!

Da un lato Margarita accuserà Bellita di avere in qualche modo provocato l’infortunio che le ha impedito di salire quel fatidico giorno sul palco, dall’altro la Del Campo rispedirà tutte le accuse alla mittente, ma non potrà fare a meno di preoccuparsi dall’eventuale cattiva pubblicità sulla sua professione, soprattutto nel momento in cui Carchano si appresterà a distribuire il film non solo in Spagna ma anche in Argentina, la sua seconda patria.

In preda ad una vera e propria crisi di nervi, Bellita ascolterà dunque un consiglio di José Miguel e consulterà Felipe per capire se esiste un modo per denunciare Alfonso e Margarita per diffamazione. L’avvocato darà così ai Dominguez l’indirizzo di un suo collega, esperto in dispute sul mondo dello spettacolo… ma tutto ciò basterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

