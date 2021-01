BELLITA / Una vita

Nonostante l’arresto del regista Alfonso Carchano (Josep Maria Riera), che utilizzerà la figlia Cinta (Aora Rodriguez) e il marito Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) per diffamarla, Bellita Del Campo (Maria Gracia) non potrà fare a meno di sentirsi in colpa nei riguardi di Margarita Carrion (Igo Lisbert), la cantante che è caduta in disgrazia dal momento in cui l’ha dovuta sostituire. Una storyline che terrà banco nelle prossime puntate italiane di Una Vita…

Una Vita, trame: ecco perché Alfonso Carchano verrà arrestato

Se avete letto i nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela iberica, sapete già che Carchano userà Cinta e José Miguel per girare una pellicola diffamatoria nei riguardi di Bellita, che verrà presentata a tutti come un’arrivista capace di concedersi a diversi uomini e persino di derubare il suo stesso padre pur di ottenere il successo.

Nello specifico, Alfonso agirà in quel modo poiché considererà la Del Campo responsabile del fallimento della moglie Margarita, caduta in rovina in seguito ad un misterioso incidente che avrà fatto sì che la “rivale” avesse un’opportunità concreta di emergere sui palcoscenici (come poi è effettivamente avvenuto).

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Da un lato Margarita non perderà tempo per insinuare nei vicini di Acacias il dubbio che sia stata proprio la Del Campo a creare i presupposti per il suo incidente, dall’altro la stessa Bellita assumerà un avvocato, amico di Felipe (Marc Parejo), che riuscirà ad evitare la distribuzione del film a livello internazionale, con tanto di arresto del suo regista. Tuttavia, Bellita non riuscirà a stare tranquilla…

Una Vita, spoiler: Bellita si mette in contatto con Margarita

Eh sì: nei giorni successivi all’apparente risoluzione della faccenda, la Del Campo non potrà fare a meno di sentirsi responsabile nei riguardi di Margarita, anche se continuerà a sostenere di non aver fatto davvero nulla per sabotare la carriera della collega.

Forte di questa consapevolezza, la donna sceglierà quindi di assumere un investigatore privato per cercare di rintracciare la Carrion ed avere un ulteriore confronto chiarificatore con lei.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Al termine di alcune ricerche, Bellita riuscirà quindi ad incontrare Margarita, che continuerà ad avere un atteggiamento poco incline al dialogo con lei e la caccerà in malo modo dalla sua casa.

Ad ogni modo, quella breve discussione lascerà la Del Campo attonita, poiché capirà che la Carrion sta vivendo nella più completa povertà da quando Alfonso è stato arrestato e che il film, fonte di diversi introiti economici, non è stato più distribuito. Un aspetto che spingerà l’artista a cercare di aiutare con ogni mezzo la “nemica”…

Una Vita, news: i modi di Bellita per aiutare Margarita!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: in un primo momento, Bellita incaricherà un commerciante di portare ogni settimana un cesto di vivande a Margarita, precisando che quest’ultima non dovrà mai sapere del suo coinvolgimento nell’opera benefica. In ogni caso, la Carrion non farà fatica a capire che c’è lei dietro quel gesto magnanimo e si presenterà ad Acacias per precisare che non intende accettare le sue carinerie del tutto ipocrite.

Il rifiuto non farà però demordere la Del Campo, che andrà nuovamente da Margarita per proporle un nuovo accordo. Resta quindi da capire come evolverà la storia… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.