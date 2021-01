Marcia e Felipe di Una vita

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 10 a venerdì 15 gennaio 2021: Susana confessa a Liberto e Rosina che il disegno presentato al concorso è in realtà di suo figlio Leandro. La sarta decide di rinunciare al primo premio e riceve da parte di Don Armando un libro di favole per bambini con un biglietto.

Alfonso Carchano gira una scena con Camino e Cinta e chiede un anticipo in denaro a Emilio. Ciò insospettisce il giovane Pasamar e lo fa dubitare della buona fede del produttore.

Genoveva scoppia in lacrime ascoltando le parole d’amore che Felipe rivolge a Marcia in ospedale; la donna fa un ulteriore passo per conquistare l’avvocato: contatta un prestigioso chirurgo per far operare di nuovo Marcia e salvarle la vita (ovviamente sarà lei a farsi carico di tutte le spese).

Rosina propone a Liberto di organizzare un incontro tra don Armando e Susana. Liberto porta la zia al Nuovo Secolo, dove Armando intrattiene i vicini con i suoi racconti e fa ridere Susana con il suo particolare senso dell’umorismo. Rosina, vedendo l’affinità tra i due, decide di fare un passo in più e di organizzare un appuntamento romantico.

Alfonso si fa vivo e propone a Camino e Cinta di proiettare i loro provini e mostrarli a tutti i vicini. La proiezione viene organizzata fuori dal Nuovo Secolo e sarà un successo. Durante l’evento, Alfonso scopre che Cinta è figlia di Bellita del Campo. Mauro chiede perdono a Felipe, ma l’avvocato non vuole più saperne di lui. I dottori sconsigliano di portare Marcia a Barcellona, quindi Genoveva decide di andare a prendere il dottor Balaguer e di portarlo nell’ospedale dove è ricoverata la ragazza.

Marcia verrà sottoposta ad una delicata operazione e Genoveva riunisce i vicini per un rosario per la sua guarigione (ciò per guadagnarsi credito tra i vicini).

Dopo una lunga operazione, Marcia viene riportata in camera. Incredulo, Felipe la vede aprire gli occhi.

Marcia si risveglia dall’operazione e sembra stare meglio. Tutti gli abitanti di Acacias sono grati a Genoveva, solo Ursula diffida della sua padrona.

Grazie all’aiuto di Liberto, Felipe recupera un anello di fidanzamento e chiede a Marcia di sposarlo.

Susana rimprovera Rosina per aver cercato di organizzare incontri romantici tra lei e Armando. L’uomo invita l’ex sarta e Felicia alla mostra di un amico pittore.

