Felipe e Marcia / Una vita

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 17 a venerdì 22 gennaio 2021: Genoveva propone a Felipe di far sistemare Marcia in casa con lei, ma lui rifiuta perché non si fida di Ursula.

Susana evita Armando e inizia a essere gelosa di lui e Felicia. Bellita invita a casa i vicini per vedere con loro le scene di prova girate da Alfonso Carchano, ma vedendosi sullo schermo non si piace per niente. Jacinto insinua in Emilio il timore che Cinta possa innamorarsi di un attore del cinematografo.

Marcia esce dall’ospedale e fa ritorno nel quartiere, dove alloggerà in casa di Felipe. La coppia annuncia le imminenti nozze. Genoveva, dopo aver parlato con Felipe del passato di Ursula, convoca la baronessa Hilda Hirsch per disfarsi della sua domestica.

Ursula si rifiuta di lasciare casa e minaccia Genoveva di rivelare informazioni che potrebbero rovinarla. Genoveva cerca un regalo per Marcia e Felipe.

Bellita comunica a Carchano di non voler più girare il film e lui, per ritorsione, vuole negare una parte anche a Cinta e Camino.

Yolanda scopre che Mauro è partito per Bilbao e decide di andare a cercarlo.

Felipe chiede a Ramon e Casilda di essere i testimoni delle sue nozze.

Antonito comunica alla famiglia che Lolita intende chiamare il bambino Abundio, come suo nonno. Ne scaturisce una nuova crisi familiare tra i Palacios.

Il matrimonio di Felipe e Marcia viene annullato per l’arrivo di Santiago, il marito di Marcia. Felipe crolla emotivamente e Genoveva è pronta a consolarlo.

