Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 31 gennaio a venerdì 5 febbraio 2021: Susana rifiuta l’invito di Armando per recarsi a mangiare con un famoso stilista parigino, anche se in realtà muore dalla voglia di andarci. Cinta inizia a essere stanca del cinematografo perché non comprende il suo ruolo; chiede di poter leggere il copione, ma Carchano si rifiuta e si inalbera accusandola di fargli perdere tempo, poi la costringe a girare una scena in cui litiga con un’altra ballerina.

Felipe ritrova l’allegria dopo il suo incontro con Marcia. La ragazza, al contrario, è in preda al senso di colpa verso Santiago. Genoveva sospetta che Felipe e la domestica continuino a vedersi.

Armando spiega a Susana i motivi del suo divorzio. Rosina lo invita a dichiararsi a Susana e poco dopo scopre che l’ex diplomatico ha prenotato tutto il ristorante per una cena per due. Felipe e Marcia non riescono a fare a meno l’uno dell’altra e continuano a vedersi di nascosto. L’umore di Felipe è visibilmente cambiato e se ne accorgono tutti, specialmente Genoveva, che sospetta ci sia qualcosa sotto.

Carchano mostra il copione della pellicola a José per dimostrargli che non c’è niente di strano; gli chiede però di fidarsi, di non farlo leggere a Cinta e gli propone di recitare una parte. Quando i Dominguez tornano a casa, Carchano strappa il copione che ha fatto leggere a José…

Agustina vede Felipe e Marcia baciarsi di nascosto e, sebbene non approvi il loro comportamento, promette di mantenere il segreto. Tuttavia, Genoveva sospetta che i due abbiano una relazione clandestina e ordina a Ursula di ottenere informazioni da Agustina.

Armando organizza una cena romantica per Susana e le confessa di essere innamorato di lei. Casilda però rovina l’appuntamento e Susana fugge imbarazzata dal ristorante.

Santiago organizza una cena romantica nel tentativo di riconquistare Marcia e la donna prova rimorso per la propria infedeltà. Per rassicurare Marcelina, Cesareo si impegna a scoprire cosa stanno architettando Jacinto e Servante.

Cinta continua a pensare che Carchano sia un imbroglione e Camino vuole aiutarla a capire come stanno veramente le cose; purtroppo, la ragazza viene sorpresa da Carchano mentre rovista tra i suoi appunti personali.

Susana decide di lasciare la città per la vergogna, dopo quanto accaduto per colpa di Casilda. Armando però le manda un regalo con un biglietto che la fa commuovere. La sarta lo raggiunge e i due si baciano. Dopo aver saputo che Don Alfonso non vuole Camino fra i piedi, Cinta è tentata di abbandonare le riprese. Emilio, però, la incoraggia a finire la pellicola.

Felicia e Bellita finalmente si riconciliano. Marcia confida a Felipe che lo ama ancora, ma che la loro relazione deve finire. La ragazza propone a Santiago di lasciare la città insieme. Genoveva va a casa di Felipe e gli chiede se si sta vedendo di nascosto con Marcia.

