Si respirerà una certa tensione tra la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e il suo nuovo “sottoposto” Santiago Becerra (Aleix Melé) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. I due instaureranno infatti un rapporto abbastanza conflittuale, che però nasconderà un’attrazione fisica decisamente pericolosa e dalle fatali conseguenze…

Una Vita, news: Santiago è davvero il marito di Marcia?

Come abbiamo già segnalato in diversi nostri post dedicati alle anticipazioni, Santiago comparirà improvvisamente a calle Acacias e svelerà a tutti di essere il legittimo marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Quest’ultima dovrà dunque rinunciare a sposare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), ma nei primi tempi continuerà ad avere una relazione extraconiugale con lui; ciò perché gli confesserà che Cesar Andrade (Alvaro Baguena) le aveva fatto credere che il consorte fosse morto durante un soggiorno in carcere.

Ad ogni modo, Marcia ad un certo punto si lascerà sopraffare dai sensi di colpa per il suo comportamento “fedifrago” e troncherà con Felipe. Ciò la spingerà a dare una nuova possibilità al suo matrimonio con Santiago, inconsapevole del fatto che il “maritino” ha stretto un accordo con Genoveva per convincerla quanto prima ad allontanarsi dal quartiere e soprattutto dall’Alvarez Hermoso.

Non passerà troppo tempo prima che la trama si complichi ulteriormente…

Una Vita, trame: Marcia fa l’amore con Santiago ma ha dei dubbi su di lui!

Eh sì: spinta da Fabiana (Inma Perez Quiros) e Casilda (Marita Zafra), alla fine Marcia abbandonerà tutte le sue riserve nei confronti di Santiago e farà l’amore con lui; il mattino successivo, la Sampaio noterà però che l’uomo non ha più una cicatrice sulle spalle che in passato era evidente e inizierà ad insospettirsi sul suo conto. Tuttavia, il Becerra minimizzerà l’accaduto, precisando che in carcere ha incontrato una miracolosa guaritrice. La spiegazione non convincerà affatto la brasiliana, che farà a Santiago altre domande sul loro passato, alle quali l’ultimo arrivato non darà sempre le giuste risposte.

Fatto sta che Santiago non si preoccuperà degli interrogativi della consorte e, contrariamente a quanto stabilito con Genoveva, deciderà di trattenersi a calle Acacias, motivo per cui accetterà di svolgere alcuni lavori per Servante (David V. Muro) e Fabiana per continuare a soggiornare alla pensione. Appena la Salmeron scoprirà tutto quanto da Ursula (Montse Alcoverro), andrà su tutte le furie…

Una Vita, spoiler: Genoveva e Santiago si minacciano a vicenda!

In un teso faccia a faccia, vi anticipiamo infatti che Genoveva arriverà a puntare un rasoio alla gola di Santiago nel momento in cui preciserà che, qualora volesse, potrebbe estorcerle più denaro per non parlare del piano che hanno accordato per separare Marcia da Felipe.

Al tempo stesso il “truffatore”, dopo essere stato ferito ad un braccio (come avvertimento per non fare di testa sua), non esiterà a mettere le sue mani attorno al collo della Salmeron, dando l’impressione di essere disposto a strozzarla.

Comunque sia, il Becerra approfitterà della situazione di tensione venutasi a creare per ricordare a Genoveva che potrebbero dedicarsi insieme anche ad altri tipi di piaceri, soprattutto carnali. Un’idea già rifiutata dalla dark lady in un’occasione… ma fino a quando resisterà all’attrazione verso Santiago?

