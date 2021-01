Mauro e Yolanda / Una vita (foto Boomerang tv)

Anticipazioni puntata 1108 di Una vita di venerdì 15 e domenica 17 gennaio 2021:

Susana se la prende con Rosina, colpevole di aver cercato di organizzare incontri romantici tra lei e Armando.

Armando invita Susana e Felicia alla mostra di un amico pittore.

Genoveva chiede a Felipe di far sistemare Marcia in casa con lei, ma l’avvocato dice di no perché non si fida di Ursula Dicenta.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)