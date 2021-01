Una vita / Acacias 38

Un salto temporale di cinque anni sta per avvenire nelle puntate spagnole della telenovela Una Vita. Ciò succederà precisamente nell’episodio in onda in Spagna venerdì 8 gennaio 2021, dopo di che saranno ben dieci i nuovi volti che caratterizzeranno le storie ambientate nel quartiere di Acacias (giunte agli albori degli anni ’20). Scopriamo quindi insieme le caratteristiche degli ultimi arrivati, in base alle anticipazioni fornite da Cultura En Serie.

Una Vita, spoiler: i nuovi personaggi

Oltre alla coppia formata da Valeria Cardenas (Roser Tapias) e David Exposito (Aleix Rengel Meca), i telespettatori iberici faranno presto la conoscenza di Hortensia (Amaia Lizarralde) e Azucena (Judith Fernandez), la sorella maggiore e la nipote di Rosina (Sandra Marchena). La prima avrà una personalità fortemente classista, mentre la seconda sarà una giovane ragazza educata e disponibile con tutti i vicini.

Il ristorante Nuovo Secolo XX, nel 1919, sarà gestito invece da Inma Sacristan (Inma Sancho) e Guillermo (Julio Pena), rispettivamente nonna e nipote. Marcelo Gaztañaga (Patxi Santamaria) sarà invece il maggiordomo (arrivato dal Messico) di Aurelio Quesada (Carlos de Austria), che nel frattempo avrà sposato Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

L’ultimo arrivato proverà subito una forte simpatia per Luzdivina Suarez (Noelia Marlo), la donna che lui stesso selezionerà come cuoca per i suoi signori.

Completa la lista dei nuovi ingressi Maruxiña Coralles (Isabel Garrido), ossia la nuova domestica di Bellita (Maria Gracia), di cui è sempre stata una grande fan. Ancora riserbo, invece, per il personaggio che interpreterà Octavi Pujades. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

