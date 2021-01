Roser Tapias

Nel quartiere di Acacias sta per affacciarsi un volto già noto ai fan delle vicende ambientate a Puente Viejo. L’attrice Roser Tapias, nota per essere stata Alicia Urrutia nell’ultima stagione de Il Segreto, sta infatti per entrare in scena anche nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita), al fine di dare vita ad un personaggio che, come spoilerato da Cultura en Serie, è destinato a cambiare radicalmente gli equilibri della telenovela.

Una Vita, spoiler: Roser Tapias sarà Valeria

In base alle anticipazioni rilasciate dal portale iberico, Roser Tapias interpreterà Valeria, un’avvenente borghese che arriverà nella cittadina insieme al marito David (Alex Rengel Meca). Fin da subito, i due nuovi arrivati si impegneranno per aiutare i vicini, ancora colpiti e scioccati da un devastante attentato anarchico che avrà portato con sé distruzione e, soprattutto, tantissimi morti.

Come succede a ogni ingresso che si rispetti, Valeria e David porteranno con loro anche tantissimi segreti: l’apparente coppietta felice, col trascorrere degli episodi, dimostrerà infatti di avere diversi scheletri nell’armadio che, nel bene e nel male, influenzeranno la vita del complicatissimo quartiere. In ogni caso, non saranno gli unici “volti” che i telespettatori iberici dovranno imparare a conoscere nelle prossime settimane.

Una Vita, news spagnole: anche Octavi Pujades nel cast

Sempre Cultura en Serie ha anticipato infatti che anche Octavi Pujades si unirà presto al cast di Acacias 38. Già attivo nel daytime iberico grazie alla serie Centro Medico, l’attore è stato scelto per interpretare un personaggio ancora top secret ma importanti ai fini della trama, esattamente come Valeria e David.

Non resta dunque che aspettare le prossime settimane per vedere come verranno introdotto queste tre new entry. In Italia se ne riparlerà tra circa un anno, a causa della distanza temporale tra gli episodi iberici su La 1 e quelli su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

