Continuano i nuovi ingressi nelle puntate spagnole di Una Vita: dopo il salto temporale di cinque anni, che ha introdotto nelle storyline della telenovela dieci nuovi volti, i telespettatori iberici faranno nei prossimi giorni la conoscenza di altri tre personaggi. Due degli attori che li interpreteranno sono già conosciuti dal pubblico italiano, visto che sono stati per tanto tempo nel cast fisso de Il Segreto. Scopriamo di chi si tratta…

Una Vita, news spagnole: Leonor Martin sarà Adoracion “Dori” Navarro

In base a quanto indicato dalle anticipazioni, l’attrice Leonor Martin presterà il volto al personaggio di Dori, la nuova infermiera di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), che ha riportato dei grossi problemi di salute in seguito all’attentato anarchico in cui cinque anni prima sono morti Carmen (Maria Blanco) e Antonio Palacios (Alvaro Quintana). Nonostante un inizio burrascoso, la donna riuscirà pian piano a conquistare la fiducia dell’avvocato, che comincerà quindi a migliorare.

Il personaggio di Dori, che entrerà ufficialmente in scena nell’episodio in onda in Spagna giovedì 28 gennaio 2021, come abbiamo già detto verrà interpretato da Leonor Martin, ossia l’ex Gregoria Casas de Il Segreto.

Come i più attenti ricorderanno, la Casas – dottoressa di professione – è stata la fidanzata di Tristan Castro (Alex Gadea) quando quest’ultimo pensava di non poter stare con Pepa Balmes (Megan Montener) credendo di essere suo fratellastro. Naufragata la relazione con il figlio di Francisca (Maria Bouzas), Gregoria è poi riapparsa nelle storie di Puente Viejo come docente universitaria di Aurora (Ariadna Gaya).

Una Vita, spoiler spagnoli: Alejandro Siguenza sarà Fidel Soria

Dalla prossima settimana, gli iberici conosceranno invece Fidel Soria, direttore generale della polizia e uomo apparentemente simpatico. Col trascorrere degli episodi, sarà però chiaro che Fidel è arrivato ad Acacias per far luce sulla morte della moglie e del figlio di quattro anni, avvenuta neanche a dirlo nell’attentato anarchico che ha sconvolto la vita del quartiere.

Proprio per tale ragione, Fidel stringerà un solido legame con Ramon (Juanma Navas) e Lolita (Rebeca Alemany), ancora profondamente scossi dalle morti di Antonito e Carmen.

Anche in questo caso, il pubblico di Canale 5 conosce l’attore che interpreta il Soria: si tratta di Alejandro Siguenza, che a Il Segreto è stato Nicolas Ortuño, il marito di Mariana Castañeda (Carlota Barò), costretto a fuggire dal paese poiché ricercato per l’omicidio dell’assassino della consorte.

Una Vita, trame spagnole: Octavi Pujades sarà Pascual Sacristan

Infine, sono state sciolte le riserve sul personaggio che andrà ad impersonare l’attore Octavi Pujades, interprete già annunciato nelle scorse settimane. I fan di Acacias lo conosceranno nei panni di Pascual Sacristan, figlio di Inma (Inma Sancho) e padre di Guillermo (Julio Peña), due ruoli ancora inediti in Italia.

Disilluso dalla morte della moglie Amelia, Pascual non vorrà minimamente prendere in considerazione l’idea che il giovane erede possa innamorarsi, motivo per cui scoraggerà ogni suo approccio sentimentale. Tuttavia, Guillermo non potrà fare a meno di sviluppare un’attrazione per Azucena (Judith Fernandez), la nipote di Rosina (Sandra Marchena).

