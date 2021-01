SUSANA e ARMANDO / Una vita

Storia d’amore a lieto fine per la vedova Susana Seler (Amparo Fernandez) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La donna convolerà infatti a giuste nozze con il diplomatico Armando Caballero (Antonio Lozano), ma prima di pronunciare i voti nuziali dovrà affrontare diversi ostacoli. Scopriamo dunque insieme che cosa accadrà…

Una Vita, news: Susana scopre che Armando è divorziato!

Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Susana comincerà a nutrire dei dubbi sulla “simpatia” che sentirà nei riguardi di Armando nel momento in cui quest’ultimo le confesserà di aver divorziato dalla prima moglie Jane, inglese e soprattutto di religione protestante. Anche dopo aver ascoltato le cause della rottura, ossia la perdita di due bambini e il successivo tradimento della donna con un loro amico, la Seler farà fatica a scrollarsi del tutto il suo pensiero “cristiano” e bigotto, ragione per cui sceglierà di interrompere ogni tipo di rapporto con il Caballero.

Ad ogni modo, al termine di alcuni giorni durante i quali avrà tentato di allontanarsi, Susana non riuscirà a soffocare l’attrazione che sente per Armando e scambierà con lui un intenso primo bacio. Tuttavia, la borghese anche in quel caso metterà dei paletti, chiedendo inizialmente al diplomatico di mantenere segreta la loro frequentazione.

Una Vita, trame: perché Armando si allontana da Susana?

Occhio quindi ai successivi sviluppi: a sorpresa, Armando non accetterà la richiesta di Susana e, mostrandosi offeso, le dirà di mettersi nuovamente in contatto con lui soltanto quando si sarà chiarita le idee e sarà pronta a farsi vedere in pubblico con lui.

Scossa da quelle parole, la Seler si darà quindi una mossa ed andrà insieme ad Armando ad un ballo in ateneo, dando modo a tutti di scoprire che se la “intendono”. In ogni caso, il Caballero diventerà più scostante quando riceverà un telegramma, che preoccuperà parecchio Susana.

Che cosa ci sarà scritto nella missiva? La risposta arriverà in fretta: Armando sarà stato convocato dal Re in persona per svolgere un prestigioso e ultimo incarico da diplomatico in Francia. Richiesta a cui l’uomo non saprà rispondere di no, motivo per cui si congederà da Susana e sembrerà lasciarla senza nemmeno salutarla. Il colpo di scena sarà però dietro l’angolo…

Una Vita, spoiler: Susana e Armando si sposano e partono in Francia!

Eh sì: passati alcuni giorni, Susana deciderà infatti di lasciarsi alle spalle la “fine” della sua storia con Armando e, tramite il nipote Liberto (Jorge Pobes), acquisterà due biglietti per andare a trovare Simon, Elvira e il nipotino a Genova. Nel corso di una festa organizzata da Rosina (Sandra Marchena) per salutarla, il Caballero si farà così di nuovo vivo e svelerà a Susana di essersi allontanato per chiedere il permesso al Re di portarla con sé nella nuova missione.

Di primo acchito, Susana rifiuterà sdegnata l’offerta ma si pentirà nel giro di qualche minuto, ragione per cui darà all’uomo la sua disponibilità a seguirlo soltanto se prima diventeranno marito e moglie. Impresa non impossibile, visto che il primo matrimonio del Caballero non avrà alcun valore legale in Spagna.

I due innamorati si sposeranno quindi, in quello stesso giorno, in una piccola chiesetta alla presenza di Liberto e Rosina e saluteranno Acacias per andare in Francia. L'uscita di scena dei coniugi Caballero, assolutamente non definitiva, porterà così all'ingresso della pittrice Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), la nipote di Armando…

