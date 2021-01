GEMMA / Uomini e donne

Con la puntata odierna (18 gennaio) di Uomini e Donne, cominciamo un’altra settimana in compagnia delle vicende del trono misto. Ciò che vedremo oggi, e anche nei prossimi giorni, appartiene ad una registrazione del 4 gennaio.

Si inizia parlando di Gemma Galgani, con la visione del riassunto delle puntate precedenti, soprattutto delle prime difficoltà legate alla sua conoscenza con il cavaliere Maurizio (ricordiamo che lui, in occasione delle festività di Natale, non si era fatto sentire telefonicamente). Vediamo anche uno sfogo di Gemma con la redazione: la donna è sempre più delusa dagli atteggiamenti di intromissione dell’opinionista Tina Cipollari e anche dalla freddezza assunta da Maurizio.

La donna fa il proprio ingresso in studio e sin da subito esterna uno stato d’animo piuttosto negativo, infatti ha un momento di commozione. Emerge quindi che ha trascorso il Capodanno da sola e quindi si capisce che non ha avuto la compagnia di Maurizio. Racconta che, al termine della scorsa registrazione (29 dicembre), avrebbe contattato telefonicamente Maurizio circa l’organizzazione di Capodanno e, durante questa conversazione, l’uomo si sarebbe molto arrabbiato e avrebbe ammesso che, quando il 26 dicembre ha staccato il telefono, era in compagnia di una signora.

Non solo: a quanto pare Maurizio avrebbe rilasciato un’intervista ad un settimanale in cui parlava di un sentimento legato a Gemma e questo ha suscitato nella donna contraddizioni: non può rilasciare dichiarazioni d’amore sui giornali e poi comportarsi in questo modo scostante. Ciò ha ferito molto Gemma, tanto che la donna arriva anche a piangere a centro studio.

Inoltre la Galgani avrebbe mandato un messaggio a Maurizio dicendogli di volerlo raggiungere a casa sua per parlare e chiarire, ma lui a quanto pare avrebbe contattato la redazione affinché Gemma non venisse a conoscenza del suo indirizzo di casa. Interviene Tina, dicendole di non aver mai creduto all’interesse che l’uomo tanto decantava, e adesso si è verificato ciò che lei aveva ipotizzato.

Maurizio quindi entra in studio, precisando non solo di non aver mai parlato d’amore né al giornale né a Gemma, ma anche di voler chiarire la dinamica dei fatti del 26 dicembre: mentre era al telefono con Gemma, ha sentito suonare il citofono e in quel momento ha chiuso la telefonata in modo brusco, andando a vedere chi ci fosse dall’altro lato del citofono. A quanto risulta, si tratta di una sua amica che, avendo dei problemi a casa, ha chiesto a lui un aiuto.

Si scopre pure che, mentre Maurizio parlava con questa signora, Gemma ha provato a chiamarlo tante volte e lui, non volendo rispondere alla Galgani, ha preferito spegnere del tutto il cellulare. Gemma risponde dicendo che questo atteggiamento non è normale e che secondo lei l’uomo si vergognava a parlare di lei davanti alla sua amica, quindi lo accusa di non avere nessuna considerazione.

Maurizio ammette che in quel preciso istante, quella sua amica aveva un’importanza superiore rispetto a Gemma e che, dopo tutti questi eventi, ha preso la decisione di chiudere definitivamente la conoscenza con la stessa Gemma, perché la donna ha assunto degli atteggiamenti piuttosto pesanti.

La Galgani ne rimane sconvolta e accusa Maurizio di essere stato maleducato, sapendo oltretutto che lei era da sola a Roma e che una telefonata le avrebbe fatto anche piacere. La frequentazione tra Gemma e Maurizio si può definire conclusa? Lo sapremo sicuramente nei prossimi appuntamenti. Per oggi la trasmissione finisce qui, tornerà domani alle 14.45 su Canale 5.

