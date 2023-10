Uomini e donne, trono over: Gemma ritenta con Maurizio ma…

Prossimamente a Uomini e Donne, Maurizio Laudicino aggiornerà il pubblico riguardo la sua conoscenza con Elena. Il cavaliere, come visto nelle scorse puntate, benché impegnato in una fitta frequentazione con Gemma ha deciso ugualmente di relazionarsi con altre donne, provocando, neanche a dirlo, il malumore della Galgani. Con Elena le cose però non andranno come sperate,vista anche l’attrazione, quasi nulla, dell’uomo nei confronti della dama.

Chi ne approfitterà sarà ovviamente Gemma, che tornerà alla carica con Maurizio, nell’auspicio che la loro conoscenza possa trasformarsi in qualcosa di più profondo. Una speranza però che sarà vana, visto quello che succederà nei prossimi appuntamenti del dating show di Canale 5…

Occhio anche alla coppia composta da Silvio e Donatella, che dopo un momento di crisi sembra abbiano ritrovato l’intesa perduta. I due sono infatti apparsi sempre molto uniti ma una grave incomprensione registrata nelle ultime puntate aveva rischiato di compromettere definitivamente il loro rapporto.

Fortunatamente però, così non è stato: grazie a un chiarimento avvenuto in studio, Silvio e Donatella hanno deciso di riprendere la loro conoscenza, con la possibilità in futuro di uscire insieme dalla trasmissione. Questo e altro vi aspetta nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda a partire dalle 14.45 dal lunedì al venerdì.