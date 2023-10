Uomini e donne anticipazioni: Beatriz contesa da Brando e Christian ma poi…

Prossimamente a Uomini e Donne le attenzioni si sposteranno sulle dinamiche del trono classico. Benché ancora agli inizi dei rispettivi percorsi, i tre tronisti hanno già fatto una prima scrematura nel parterre. Un passo necessario per dare un’impronta precisa ai troni e concentrarsi esclusivamente sulle persone a loro più affini.

Come abbiamo visto nelle ultime puntate, la pretendente più contesa sembra essere Beatriz, che piace a Brando quanto a Christian. La donna però, dopo aver trascorso una giornata insieme a tutti e due, verrà momentaneamente lasciata a casa da entrambi. Ignoti i motivi di questa decisione, che lascerà ovviamente di stucco sia la ragazza che gli opinionisti.

Quel che è certo è che Christian non resterà di certo con le mani in mano: il giovane andrà in esterna con Virginia, una nuova ragazza con la quale il tronista scoprirà di avere diversi punti in comune. Saranno proprio queste affinità a unire i due, che anche in studio diranno di aver trascorso una bella giornata insieme.

Chi non prenderà affatto bene queste parole sarà Beatriz, la quale, dal suo canto, continuerà a essere indecisa tra Christian e Brando. La situazione dunque promette di proseguire ancora per le lunghe, anche se non è detto che nelle prossime puntate non possa accadere un episodio che romperà definitivamente gli equilibri in trasmissione. Appuntamento dunque con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Seguici su Instagram.