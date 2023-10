Uomini e donne, trono over: Gero, non scocca la scintilla con…

Da qualche settimana è tornato nel salotto di Uomini e Donne Gero Natale, il corteggiatore che qualche edizione fa abbiamo imparato a conoscere come pretendente della tronista Samantha Curcio. Adesso lo stiamo vedendo in un abito tutto nuovo, ovvero quello del cavaliere del trono over. Un’evoluzione figlia anche della maturità acquisita dall’uomo, il quale si è detto alla ricerca di una donna matura e responsabile.

Si tratta di una spedizione fin qui infruttuosa per Gero, che con Angelica non riesce a far scoccare la scintilla. Anche nell’ultima esterna, l’uomo ha dimostrato poco entusiasmo mandando su tutte le furie la dama, a un passo dal chiudere definitivamente questa relazione.

C’è maretta anche per Alessio Pisi Stella, che presto si vedrà accusare da Barbara di essere troppo moscio. La De Santi pretenderà infatti dal cavaliere di essere corteggiata, una richiesta che poco si confà al modo di essere del Pisi Stella, che sembrerà in difficoltà di fronte alla richiesta di Barbara.

La dama, non contenta, avanzerà anche a Gianluca la stessa richiesta, al quale proverà a far capire cosa lei intende per "uomo intraprendente". Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.