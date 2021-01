ARMANDO INCARNATO / Uomini e donne

Con la puntata odierna (26 gennaio) di Uomini e Donne, iniziamo il racconto della registrazione tenutasi il giorno 13 gennaio. Si parte dal cavaliere Maurizio, perché nella scorsa puntata si era avvicinato a Gemma Galgani per parlarle. Ed è per questo che la donna, in uno sfogo avuto con la redazione dietro le quinte, vuole capire la motivazione di questo avvicinamento. Riferendosi poi ai continui attacchi dell’opinionista Tina Cipollari, Gemma risponde che qualora abbia commesso degli errori ne risponderà personalmente.

La Galgani fa il suo ingresso in studio e vuole parlare con Maurizio, perché si è resa conto che quando lui si è avvicinato le è sembrato di rivivere i primi momenti della loro conoscenza, attimi che ricorda con estrema emozione. Maurizio risponde che ha fatto quel gesto perché si è affezionato a lei e voleva capire se fosse arrabbiata o meno con lui.

Gemma, dal canto suo, è sicura che, se la loro storia è finita, ciò è dovuto al fatto che possa essere stato condizionato da qualcuno fuori dal programma, oppure dalla differenza d’età. L’uomo le risponde che non si è fatto condizionare da niente e nessuno, semplicemente si è reso conto di non riuscire a conciliare la sua personalità con quella della donna.

Nonostante ciò, Gemma è sempre più convinta delle proprie idee e questo scatena il pensiero degli opinionisti: se Gianni Sperti dice che sta risultando sempre più pesante, Tina ammette che oramai non c’è più nulla da fare e che la Galgani non dovrebbe elemosinare un sentimento che non esiste. Maurizio, in definitiva, cerca di spiegare alla bionda dama di Torino che per lei prova solo affetto, stima e amicizia, e che siccome non ha intenzione di illuderla decide di mettere un punto a questa relazione.

Si parla poi di due signori. Inizialmente di Gianluca, il nuovo corteggiatore di Gemma che abbiamo conosciuto nelle scorse puntate. A quanto pare ci sarebbero stati solo uno scambio di messaggi e alcune telefonate, ma i due non hanno avuto modo ancora di iniziare una vera e propria conoscenza. Poi interviene un altro Maurizio, che ha lasciato il suo numero sia a Gemma che a Maria e Aurora. Gemma ha deciso però di non ricambiarlo perché in quel momento non se la sentiva, mentre Aurora e Maria hanno ricambiato il numero.

Non solo: a quanto risulta, tra Maurizio e Maria ci sarebbe stata un’uscita, culminata con un bacio a stampo. Nonostante questo avvicinamento, l’uomo ammette che questo non preclude una possibile conoscenza sia con Aurora che con Gemma.

Dopo un momento di ballo, a centro studio troviamo Armando Incarnato e Carlo con di fronte Nicole, una nuova dama. La donna è uscita con entrambi, due volte con Armando e una con Carlo, e ammette di essere stata bene con tutti e due. Per quanto riguarda Armando, lo trova una persona piacevole; l’Incarnato risponde che sta trovando un po’ di difficoltà a livello anagrafico, perché lei è più grande di lui. Non solo, riscontra in lei una completezza assoluta come donna.

Interviene Carlo dicendo che, se da un lato ammira l’eleganza della donna, dall’altro ha appurato in lei molte similitudini e questa cosa lo preoccupa perché potrebbe essere un’arma a doppio taglio: o vanno d’accordo, oppure il contrario. Nicole, a domanda diretta della conduttrice, ammette di voler continuare a conoscere entrambi, per capire meglio con chi dei due approfondire la frequentazione; per adesso decide di ballare con Armando.

Dopo il ballo, prende parola l’Incarnato perché dice di aver ricevuto una lettera in camerino ed è certo che sia da parte di Valentina, l’ex conoscenza di Maurizio. La donna risponde di essere stata lei ad inviare la lettera e dichiara di provare interesse per lui. Gli ha chiesto il numero più volte, ma lui ha rifiutato e per questo ha pensato di scrivergli una lettera.

Armando risponde che per lui è un problema il fatto che la donna abbia avuto delle frequentazioni sfociate in intimità con altri partecipanti del parterre maschile. Gianni Sperti interviene dicendo che questo è un discorso ingiusto, perché tutte le persone hanno avuto un passato sia dentro che fuori dagli studi. Nonostante il parere di Gianni, Armando continua a pensarla nello stesso modo, perciò chiude ogni eventuale rapporto con Valentina. Uomini e Donne torna domani alle 14.45 su Canale 5.

