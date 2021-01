Aurora / Uomini e donne

Oggi (28 gennaio) a Uomini e Donne è iniziata la messa in onda della registrazione tenutasi il 19 gennaio negli studi Elios in Roma. Si parte dalla dama Gemma Galgani, che proprio in quel giorno ha festeggiato il compleanno. In quel momento, gli uomini più vicini a lei, ovvero i due Maurizio, le hanno fatto un omaggio floreale, mentre l’opinionista Tina Cipollari, con la sua solita ironia, le ha regalato una torta con tre mummie.

Per quanto invece riguarda le sue dinamiche sentimentali, ricordiamo che il primo Maurizio ha deciso di chiudere la conoscenza, perché si è reso conto dell’incompatibilità caratteriale. Ci viene mostrato un riassunto di ciò che è successo e un video del dopo puntata scorsa: assistiamo ad uno scontro verbale tra Maurizio e Biagio, nel quale entrambi si accusano a vicenda di essersi comportati falsamente con la dama di Torino.

In seguito guardiamo uno sfogo di Gemma, nel quale la donna si dice interessata a Maurizio e non riesce a capacitarsi di come l’uomo abbia potuto dimenticare quello che c’è stato. Non solo, Gemma non accetta la decisione del suo ex, perché ha riscontrato dei comportamenti molto interessati da parte di Maurizio, tuttavia lui risponde che se ha avuto delle azioni è dovuto alla sua educazione ma che non c’è nient’altro a parte un affetto.

Gemma si è detta sicura che Maurizio sia stato condizionato da fattori esterni, legati alla presenza di un’altra donna. Questa signora potrebbe essere quella che il 26 dicembre era piombata a sorpresa a casa dell’uomo mentre lui era al telefono con Gemma, cellulare che poi l’uomo avrebbe spento. La Galgani ne è certa perché avrebbe delle segnalazioni a riguardo, che prossimamente renderà note. Maurizio risponde dicendo che non è assolutamente vero, sono solo ipotesi sbagliate.

Secondo Tina, Maurizio non è mai stato interessato a Gemma, anche perché non ha mai dimostrato alla donna un vero sentimento: non solo non ha trascorso con lei le festività ma avrebbe anche spento il telefono in occasioni molto importanti e quindi Gemma fa bene ad avere dei sospetti.

A proposito di sospetti, si ritorna a parlare delle segnalazioni che Armando Incarnato ha rivolto alla dama Aurora Tropea, colpevole a detta sua di aver dato delle anticipazioni sulle puntate ad un sito internet. La donna, al termine della scorsa puntata, aveva dato in mano il cellulare alla redazione e sull’apparecchio elettronico non è stato trovato nulla. Il direttore di questo sito internet ha poi mandato una lettera alla trasmissione, che l’opinionista Gianni Speri ha letto davanti a tutti. Stando a ciò che c’è scritto su questa lettera, il portale in questione prende come fonte un altro sito per pubblicare le anticipazioni di Uomini e Donne e questi spoiler parlerebbero bene di Aurora e male di Gianni e Armando.

Si cerca quindi di capire quale possa essere la verità, anche se non se ne viene a capo. Come finirà questa vicenda? Sapremo forse qualcosa di più nelle prossime puntate. Per oggi il programma finisce qui, appuntamento a domani pomeriggio con l'ultima puntata della settimana.

