Cosa vedremo quest’oggi nel salotto di Uomini e Donne? Scopriamolo subito. La puntata di ieri si è chiusa con a centro studio Sabina e Biagio, i quali oggi riprenderanno il battibecco rimasto in sospeso ieri.

Assisteremo altresì ad un acceso scontro tra Sabina e Gemma Galgani, che in passato è stata molto vicina al Di Maro. Spazio anche ad Armando, che dovrà vedersela quest’oggi con i malumori di Lucrezia. La Comanducci infatti vorrebbe ricevere l’esclusiva dall’Incarnato, ma l’uomo non pare intenzionato a dargliela. Il cavaliere partenopeo è ancora molto preso da Brunilde, con la quale ammetterà di trovarsi molto bene in sua compagnia. Lucrezia non sarà felice della decisione di Armando, apparendo decisamente contrariata.

Infine sarà il turno di Sophie, che farà un riepilogo sulle tre conoscenze. Innanzitutto la Codegoni ha deciso di perdonare Matteo dopo il pesante litigio consumatosi nella scorsa registrazione. Con Giorgio il rapporto va consolidandosi sempre di più e l’uomo pare adesso tra i favoriti per la scelta. Chi invece appare sempre più distante dalla donna è Antonio, che dopo aver abbandonato il programma la volta scorsa ha deciso di tornare.

Il corteggiatore si dirà molto innamorato della tronista, che però sembrerà ormai presa solamente da Giorgio e Matteo.