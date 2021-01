GEMMA / Uomini e donne

Qualche giorno fa è stata registrata presso gli Studi Titanus di Roma una nuova puntata di Uomini e Donne, che presumibilmente vedremo in onda nelle settimane venture. In attesa di ciò, eccovi alcune anticipazioni di quello che ci aspetta nei prossimi appuntamenti del talk show dei sentimenti più seguito d’Italia.

Gemma è ancora inviperita con Maurizio Guerci per la fine della loro relazione. La donna palesemente non riesce a metabolizzare la chiusura della storia e accusa il cavaliere di avere una compagna al di fuori della trasmissione. La Galgani affermerà con certezza di avere le prove della colpevolezza di Maurizio, il quale cercherà di difendersi con tutte le proprie forze. Sta di fatto che in puntata la dama piemontese non sarà in grado di avvalorare la propria tesi, non riuscendo dunque a dare un nome e un volto alla presunta amante del mantovano.

I colpi di scena non si fermano qui. Oltre alle vicende riguardanti gli attuali protagonisti del salotto di Canale 5, si tornerà a parlare di Veronica Ursida, storica corteggiatrice del parterre over “scomparsa dai radar” alla fine della scorsa stagione.

La biondissima dama verrà nominata da Giancarlo, il quale accuserà Aurora di istigare Veronica per farle gettare veleno contro la famiglia di lui. La donna ovviamente si smarcherà da queste accuse, seppur non smentirà il rapporto di amicizia tra lei e la stessa Veronica.

A tal proposito interverrà Maria De Filippi, che a sorpresa farà una clamorosa rivelazione: a quanto pare Veronica, reduce dalla fine della relazione con Giovanni Longobardi, starebbe chiedendo con insistenza di tornare in trasmissione. La rivedremo prima o poi? Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.