Gemma / Uomini e donne

Ieri si è registrata negli Studi Titanus di Roma una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Come di consueto la giornata è stata monopolizzata da Gemma, che sta vivendo un periodo sentimentale abbastanza turbolento. La donna, dopo la fine della relazione con Maurizio, si è subito gettata a capofitto in due nuove conoscenze, che le hanno permesso, almeno temporaneamente, di non pensare più al Guerci.

La Galgani ha così accettato la corte di Gianluca, un avvenente quarantenne, con il quale però il rapporto non decollerà a causa di alcune critiche che il corteggiatore si permetterà di fare alla dama piemontese durante una discussione telefonica. Non solo Gianluca per la donna, che è impegnata anche nella conoscenza di Maurizio e Maurizio. Eh sì, avete letto bene: per Gemma sono arrivati a distanza di pochi giorni due nuovi spasimanti entrambi di nome Maurizio, proprio come il suo ex compagno. Una coincidenza decisamente ironica, che permetterà a Tina Cipollari di sfornare alcune battute servitele in questo caso su un piatto d’argento!

Uomini e donne novità: RICCARDO e ROBERTA, cosa succede

Spazio anche a Roberta e Riccardo, che, come di consueto, non hanno fatto altro che litigare durante tutta la settimana. I due hanno continuato nel programma una discussione iniziata in albergo e proseguita a centro studio. Oggetto della discordia si riveleranno alcune domande di troppo (riguardanti Ida) poste dalla Di Padua al Guarnieri, il quale, risentito, non se l’è sentita di darle una risposta chiara.

Alla fine del lungo battibecco la coppia deciderà ancora una volta di chiudere la relazione, ma – visti i precedenti – non sembra improbabile un ripensamento da parte di uno dei due. Come se non bastasse, per Riccardo arriveranno anche le immancabili frecciatine degli opinionisti, che lo accuseranno di voler ripetere lo stesso copione utilizzato con la Platano (quando, pur di dare la colpa alla donna riguardo la fine della loro storia, indossò la maschera del permaloso ferito dal suo atteggiamento).

Dulcis in fundo arriveranno per il cavaliere due nuove pretendenti, che verranno scartate non rispecchiando i suoi selettivi canoni estetici.