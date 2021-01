Armando Incarnato / Uomini e donne

Nuova puntata di Uomini e Donne questo pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale 5. Oggi si ripartirà da Armando Incarnato alle prese con la lettera di Valentina, che gli ha rivelato di essersi invaghita di lui. Armando però non è della stessa idea della donna: considera infatti Valentina una ragazza di facili costumi e non vuole avere niente a che fare con lei.

Archiviato il battibecco con Valentina, l’Incarnato, senza mezzi termini, accuserà Aurora di essere la spia di un’importante pagina di anticipazioni che alcuni mesi fa aveva scritto un pezzo riguardante la relazione tra lui e Veronica Ursida. Gli opinionisti, per accertarsi delle parole di Armando, chiederanno alla Tropea di controllare il suo cellulare ma la donna – dopo essere uscita dallo studio per prendere il telefonico – non farà più ritorno in puntata!

Tocca poi a Biagio accomodarsi al centro. Il Di Maro alla fine della scorsa registrazione si è intrattenuto a chiacchierare con Gemma e questa cosa ha creato scompiglio tra Maria e Sabina. Si creerà un acceso battibecco in studio in cui interverrà anche Claudio, l’ultima conoscenza di Sabina. Lui apparirà molto irritato dal comportamento della donna, che per chiudere la vicenda proporrà di non parlare più l’uno dell’altra.

Spazio anche al trono classico, con Davide che si avvicina sempre di più al momento della scelta. Il tronista è uscito in esterna con Beatrice: hanno passato del tempo su una terrazza, scambiandosi anche un bacio a telecamere spente, sulla falsariga di quello tra Sophie e Giorgio della scorsa puntata. Chiara non prenderà bene il bacio tra i due, arrivando persino a dire che il Donadei in studio si comporta in un modo e in privato in un altro. Al momento del ballo Davide sceglie proprio la Rabbi, ma i due non faranno altro che discutere per tutto il tempo della canzone.

Chiara rivelerà di stare molto male per questa situazione a tal punto di non essere riuscita a dormire la scorsa notte a causa degli accadimenti dell’ultima registrazione. Dopo un lungo battibeccare in cui interverrà anche Beatrice, il tronista leccese rivelerà che durante la prima parte del programma avrebbe scelto Chiara, nella seconda Beatrice e che adesso è nuovamente indeciso tra le due donne. In questo modo, Davide riesce a far tacere anche Beatrice che subito aveva ricominciato con le sue proteste.

