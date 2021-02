BROOKE / Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 25 febbraio 2021:

Supportato da Douglas (Henry Joseph Samiri), Thomas (Matthew Atkinson) insiste con Hope (Annika Noelle) affinché collaborino di nuovo alla Hope For The Future, ma la giovane Logan è reticente.

Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), seppur in disaccordo su chi tra Thomas e Hope sia stato il manipolatore nella questione della custodia, ritengono che mai Hope metterebbe a repentaglio la sua famiglia con Liam e Beth.

Nonostante abbia fatto redigere i documenti per il divorzio, Ridge (Thorsten Kaye) sente di dover fare ancora un tentativo con Brooke (Katherine Kelly Lang): vuole essere sicuro di aver fatto tutto il possibile per salvare il matrimonio con la donna della sua vita. Le sue intenzioni, ovviamente, lasciano in Shauna (Denise Richards) una sensazione di delusione.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)