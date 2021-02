Hope, Liam e Steffy / Beautiful

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 21 a sabato 27 febbraio 2021: Liam e Hope sono in procinto di festeggiare il Ringraziamento, felici per la nuova famiglia che hanno costruito con Beth e Douglas. Liam però ancora non gradisce la presenza di Thomas nella loro vita, considerando il giovane Forrester pericoloso sia per il bimbo e sia per Hope.

Liam si reca alla Forrester Creations e fa chiaramente capire a Thomas che non si fida assolutamente di lui; inoltre ordina al rivale di non avvicinarsi più alla sua famiglia.

Steffy se la prende con Hope e le dà la colpa per non aver detto nulla a nessuno quando credeva di aver ammazzato Thomas; inoltre la accusa di aver manipolato suo fratello pur di ottenere la custodia di Douglas.

Thomas, aiutato da Douglas, tenta di convincere Hope a tornare a lavorare insieme a lui per il progetto “Hope for the future”, ciò proprio mentre Steffy e Liam sperano che il ragazzo lasci perdere Hope una volta per tutte…

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Hope confida a Liam che potrebbe accettare la proposta di Thomas di lavorare insieme a lui, ma il giovane Spencer la prende malissimo.

Ridge non intende firmare i documenti per il divorzio e fa capire a Shauna Fulton che cercherà di salvare il suo matrimonio; di conseguenza, lo stilista va da Brooke.

Brooke si ribella di fronte alla richiesta di perdonare Thomas, poi la donna resta in attesa di una risposta definitiva da parte di Ridge.

Thomas è chiaramente ossessionato ancora da Hope e pretende che lei torni a lavorare per la sua linea.

Steffy fa capire al fratello che è altamente improbabile che si realizzi il suo progetto su Hope, ma in realtà la giovane Logan preferirebbe stargli vicino… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.