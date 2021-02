LIAM / Beautiful

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Liam Spencer sarà deciso a dimostrare a tutti che Thomas Forrester non si è redento e che non sta facendo niente per diventare un uomo migliore. Il figlio di Bill, al contrario, crede che il rivale rappresenti un serio pericolo per l’incolumità di Hope Logan.

Hope, inizialmente, eviterà di accettare la proposta di Thomas di lavorare insieme alla Hope For The Future, ma sarà una resistenza che, dopo poco, verrà meno. La giovane, infatti, capirà di non avere tempo di trovare per la sua linea un nuovo designer che la aiuti a sfidarsi con la nuova linea giovane di Steffy, rischiando di conseguenza che la sua collezione venga cancellata.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: LIAM chiede a STEFFY di riassumere ZOE

Per questo motivo, Hope si vedrà costretta a rivalutare una collaborazione con Thomas. A quel punto Liam sentirà di dover agire e in fretta, per impedire che la sua donna si ritrovi nuovamente nell’orbita dello stilista. La prima mossa sarà coinvolgere Steffy Forrester, restìa in realtà a partecipare a un piano ai danni del fratello; tuttavia, quando i due scopriranno l’amicizia nata tra Thomas e Zoe, troveranno dalla modella conferme sul fatto che Thomas possa ancora cercare di conquistare Hope.

Sarà quello il momento in cui Liam chiederà a Steffy di riassumere Zoe alla Forrester Creations, così da usarla come spia per ottenere inconfutabili prove sulle reali intenzioni di Thomas. Il rancore di Steffy per la Buckingham, a dire il vero, sarà ancora molto forte, per via del suo ruolo nel segreto sullo scambio di culle, ma si farà convincere a mettere in atto il piano. La figlia di Ridge, tuttavia, continuerà a sperare che Zoe possa invece dimostrare che il fratello stia realmente cambiando.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Peraltro la decisione di Steffy di riportare Zoe nella casa di moda non passerà inosservata e, in particolare, Brooke Forrester ne sarà inizialmente risentita e stupita, salvo poi cambiare idea quando la figliastra la informerà del piano escogitato da Liam. A quel punto Brooke appoggerà del tutto l’operazione, sperando di poter dimostrare anche a Ridge quanto il figlio sia indegno della sua fiducia.

Zoe si ritroverà dunque pedina consapevole di questa caccia alla confessione di Thomas e, sebbene inizialmente convinta (e gelosa) che lo stilista sia ancora del tutto concentrato su Hope, comincerà a pensare di avere davvero una chance d’amore con lui. Ma in questo modo, la ragazza cadrà in un altro gioco di manipolazione… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.