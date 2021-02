Beautiful, anticipazioni italiane: THOMAS vuole far ingelosire HOPE, ecco come farà

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Thomas Forrester deciderà di cambiare totalmente tattica per riconquistare Hope Logan. Lo stilista, ritenendo forse di essere ormai fin troppo trasparente circa i propri sentimenti per la sorellastra, opterà per una manovra che abbassi le difese della Logan e gli permetta di riavvicinarsi a lei, prima di tutto sul lavoro. E l’arma perfetta a questo scopo sarà rappresentata da Zoe Buckingham.

La modella, che desidera tornare a lavorare per la Forrester Creations, si è presa una cotta proprio per lo stilista e, coinvolta dal piano di Liam proprio contro Thomas, finirà per essere pedina inconsapevole della contromossa del designer.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: THOMAS “usa” ZOE per far ingelosire HOPE!

Il primogenito di Ridge farà in modo di manifestare apertamente un interesse per Zoe, in modo da sbattere in faccia a Hope la sua nuova frequentazione.

La figlia di Brooke, per esempio, troverà negli uffici l’allestimento per una cenetta romantica e penserà che sia l’ennesima mossa di Thomas nei suoi confronti, mentre resterà poi sorpresa dall’apprendere che si tratti di un primo appuntamento organizzato dallo stilista per Zoe.

Ciò basterà a convincere Zoe e Hope che Thomas stia veramente cambiando strada: la Logan deciderà di lavorare nuovamente con lui, mentre la Buckingham riporterà a Liam e Steffy le sue convinzioni sul fatto che il ragazzo stia veramente voltando pagina.

A dire il vero, il giovane Spencer non sarà per niente convinto di questa “svolta”, mentre Thomas riterrà di cogliere della gelosia da parte di Hope e finirà per premere l’acceleratore nella frequentazione con Zoe. Nei prossimi mesi, Thomas continuerà ad usare quest’ultima come scudo, in modo da sviare sospetti e non dare mai conferme agli avversari Brooke e Liam (che sono sempre in attesa di un suo passo falso).

Sebbene l’attrazione per Zoe sia in qualche modo sincera, per Thomas la Buckingham sarà solo un “piano B” su cui ripiegare nel caso il suo tentativo di conquistare Hope fallisca, ma questa è un’ipotesi che Thomas riterrà sempre più improbabile visto che stavolta è sicuro di poter giocare bene le sue carte.

Tra l’altro, ricaduto nella sua ossessione per Hope, Thomas arriverà a fantasticare su un futuro in cui la giovane Logan è sua moglie, mentre Brooke è… morta! Non solo: a Liam, durante un acceso confronto, il giovane Forrester arriverà a dichiarare di aspettare il giorno in cui porterà Hope, Steffy e le bambine sulla sua tomba, un giorno felice in cui si saranno liberati di lui.

Liam prenderà questa affermazione come una minaccia, ritenendo sempre più intollerabile la prospettiva che Thomas possa occupare un ingombrante posto fisso nella sua vita con Hope! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

