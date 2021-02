Che Dio ci aiuti / Elena Sofia Ricci

Anticipazioni ottava puntata (15° e 16° episodio) della fiction Che Dio ci aiuti 6, in onda in prime time su Rai 1 giovedì 18 febbraio 2021.

Che Dio ci aiuti 6×15 – Chi è senza peccato

Torna in convento Ginevra che, grazie alla sua lontananza, è riuscita a chiarirsi dentro di sé e ha deciso di lasciare Nico, il quale però non è preparato ad affrontare la novità e intende riconquistare la sua amata. Comunque l’uomo non è del tutto insensibile a Monica, che continua a orbitare intorno a lui.

Azzurra e Penny vogliono intanto aiutare Monica a rendersi conto che ama ancora Nico…

Che Dio ci aiuti 6×16 – Il regalo più bello

Il rapporto che sta nascendo tra Primo ed Erasmo provoca una sorta di gelosia in Suor Angela, che sembra quasi invidiosa e arriva a dimostrare una certa insofferenza…

Nico soffre ancora per Ginevra, ma si confida con Monica che non è detto che riesca a resistergli…

