Che Dio ci aiuti / fiction

Anticipazioni settima puntata (13° e 14° episodio) della fiction Che Dio ci aiuti 6, in onda in prime time su Rai 1 giovedì 11 febbraio 2021.

Che Dio ci aiuti 6×13 – Pensaci tu

Suor Angela è ora certa che Erasmo non sia suo figlio ma a questo punto vuole trovare la madre del giovane: il padre, Primo, la aiuterà a trovare Vanessa, l’unica che può chiarire la situazione. Anche Erasmo, comunque, va avanti con le sue ricerche.

Azzurra cerca di creare un avvicinamento tra Monica e Penny, ma Monica è distratta dalla storia con Emiliano. Per risolvere la situazione, Nico organizza una cena con Ginevra, Monica ed Emiliano ma… funzionerà?

Che Dio ci aiuti 6×14 – Desideri

Erasmo ha scoperto le sue origini, ma ora non intende perdonare Suor Angela con la quale è molto arrabbiato. Ginevra medita di andare via dal convento, volendo riflettere per conto suo: è in dubbio se nel suo futuro possa trovare posto Nico o Erasmo; ora però, con la sua partenza, i due dovranno affrontare una non facile convivenza… Monica, infine, deve affrontare le prime difficoltà della sua storia con Emiliano.

