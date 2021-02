CAN DIVIT (Can Yaman) / Daydreamer, le ali del sogno

I telespettatori italiani di Daydreamer – Le Ali del Sogno, tra giovedì 18 e venerdì 19 febbraio, assisteranno ad un salto temporale di un anno che farà cambiare molte dinamiche principali della telenovela turca. Il tutto, com’è già noto, avverrà grazie ad un tranello che l’editore Yigit (Utku Ates), con la complicità di Huma (Ipek Tenocaly), tenderà agli innamoratissimi Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Vediamo quindi di ricapitolare le novità alle quali i fan dovranno abituarsi…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can e Sanem separati per più di un anno!

Come prima cosa, le anticipazioni indicano che Can Divit lascerà la Turchia quando Yigit farà credere a Sanem che è stato lui ad aver bruciato il manoscritto che conteneva il suo primo romanzo. Tra le altre cose, su suggerimento di Huma, l’editore fingerà di aver riportato dei grossi problemi fisici, proprio a causa di una rissa con Can che potrebbe impedirgli di tornare a camminare “normalmente”. Per questo motivo l’uomo, a distanza di dodici mesi, si muoverà con un bastone (anche se non ne avrà alcun bisogno).

Date tutte le accuse, Can scapperà quindi da Istanbul dopo aver rotto per l’ennesima volta con Sanem, facendo perdere le sue tracce per più di un anno, tempo durante il quale la ragazza riuscirà a pubblicare il romanzo in cui è narrata la loro storia d’amore (che, purtroppo, non ha avuto il lieto fine sperato).

Inoltre, in quello stesso periodo di un anno, la Aydin avrà dovuto affrontare la delusione per l’interruzione della sua relazione, tant’è che passerà diversi mesi in una clinica psichiatrica per riprendersi. Nella suddetta clinica, Sanem incontrerà Deniz (Başak Gümülcinelioğlu), una psicologa – ricoverata lì esattamente come lei – con la quale stringerà amicizia.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: tutti i nuovi ingressi

Ma ci saranno anche altri cambiamenti. Emre (Birand Tunca) non riuscirà a portare avanti la Fikri Harika senza l’aiuto di Can o del padre Aziz (Ahmet Somers) e dovrà dichiarare il suo fallimento. Passato un po’ di tempo, Muzaffer (Cihan Ercan), fresco di divorzio da Gulitz (Sibel Sisman), e Ceycey (Anil Celik) rileveranno con i loro risparmi il marchio aziendale e vorranno rilanciarlo con l’aiuto sia di Deren (Tumge Kumral) e sia di Sanem.

Questo escamotage si rivelerà utile per conoscere un altro personaggio fondamentale ai fini della trama: Sanem e Deniz si saranno infatti trasferite nella tenuta di Mihriban Tayfuni (Sevinc Erbulak), che si scoprirà essere l’amore di gioventù di Aziz, anche lui ritornato in Turchia dopo aver curato la sua infiammazione ai polmoni.

La donna, neanche a dirlo, risveglierà la gelosia di Huma, a sua volta responsabile della rottura tra lei ed Aziz. In tutto questo vortice di personaggi, si muoverà anche l’avvocato-tuttofare Bulut Cevher (Ahmet Olgun Sunaer), che riuscirà ad attirare l’attenzione di Deren.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: i personaggi che mancano

Tuttavia, il pubblico dovrà rinunciare anche ad alcuni personaggi: ad esempio, nonostante il salto temporale, il macellaio Osman (Ali Yagci) e sua sorella Ayhan (Ceren Tasci), continueranno a vivere lontani dal quartiere di Sanem anche se si parlerà di loro in diverse occasioni. E CeyCey non potrà fare a meno di non pensare alla sua relazione, ormai finita, con la ragazza.

Verrà menzionata anche Gulitz, rimasta in Papa Nuova Guinea dopo la rottura con Muzaffer. Non ci sarà traccia nemmeno di Polen (Kimya Gocke Aytac), così come di Mithat, il fratello gemello di Nihat (Berat Yenilmez).

Infine, il focus narrativo si continuerà a sviluppare, oltre che su Can e Sanem, sulla coppia secondaria formata da Emre e Leyla (Oznur Serceler). Tra i confermati anche Nihat e Mevkibe (Ozlem Tokaslan), i genitori delle sorelle Aydin, e Melahat (Feri Baycu Guler), la parrucchiera pettegola.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Daydreamer: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)