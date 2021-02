Il matrimonio di Leyla ed Emre / Daydreamer (Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.)

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di martedì 9 febbraio 2021 (prima serata) su Canale 5:

L’incontro tra Huma e Mihat va male: Huma non accetta che Can e Sanem si sposino e propone una convivenza, scandalizzando però Mevkibe e Nihat. A quel punto Huma lascia la casa dei futuri consuoceri…

Can e Sanem ricevono una telefonata: Leyla ed Emre stanno per diventare marito e moglie. A quel punto, i nostri protagonisti si precipitano dai futuri sposi. Invece Huma chiama Mevkibe e le dice che passerà a prenderla per impedire a questo matrimonio di essere celebrato. In realtà le apprensive madri arrivano troppo tardi, a cerimonia già terminata. Furiose per l’affronto, entrambe svengono e si risvegliano in ospedale, dove ha luogo un altro litigio familiare. Il precario equilibrio che si è creato spinge Can e Sanem – che volevano sposarsi anche loro di nascosto – a ritardare la loro scelta. In seguito, Nihat apprende del matrimonio e resta molto deluso dal comportamento di Leyla.

Leyla e Emre sono dispiaciuti per il caos provocato dal loro “matrimonio lampo”. Huma propone che Leyla e Emre per il momento stiano da lei e intanto dà a Leyla una lista di cose da fare per “elevarsi socialmente”. Anche Mevkibe da una lista a Leyla, ma più legata a impegni tradizionali a cui non ha potuto assolvere essendosi sposata di nascosto. Intanto altre coppie sembrano considerare l’idea del matrimonio-lampo…

Emre e Leyla, per poter partire in viaggio di nozze, devono prima terminare i compiti che le rispettive madri hanno elencato loro in due differenti liste. Gli impegni di lavoro, però, li tengono chiusi in ufficio e così i due cercano l’ausilio di Can e Sanem. Questi ultimi, però, sono entrambi convinti che l’altro abbia dei ripensamenti sul matrimonio. Intanto Ayhan rivela a Sanem di sentire il bisogno di cambiare la sua vita, anche se ancora non sa come…

