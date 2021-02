Il commissario Ricciardi, fiction con Lino Guanciale su Rai 1

Su Rai 1 questa sera (22 febbraio) c’è una nuova puntata della fiction con Lino Guanciale Il commissario Ricciardi: si tratta del quinto episodio della serie, ecco anticipazioni e trama:

Il commissario Ricciardi, anticipazioni episodio intitolato “Vipera”

Siamo nel 1932. A Napoli è l’avvio di una nuova primavera e manca una settimana a Pasqua.

In una casa di tolleranza sita in una via centralissima della città, la famosa prostituta Vipera viene trovata senza vita: la donna è stata soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente che l’ha frequentata dice che quando è andato via lei era ancora viva, mentre il cliente successivo sostiene di averla trovata già deceduta. Il commissario deve anche in questo caso scoprire chi è l’assassino e perché l’ha fatto.

Ricciardi, inoltre, è sempre più diviso tra Enrica e Livia e con quest’ultima adesso ha anche un debito di riconoscenza: l’amico Modo si è messo nei guai con i fascisti della città.

