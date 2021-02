Pietro Conti (Andrea Savorelli) / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di martedì 16 febbraio 2021:

Marta (Gloria Radulescu) finalmente fa ritorno a Milano e conosce suo nipote Pietro Conti (Andrea Savorelli); la sintonia e l’affetto reciproco si notano già dai primi minuti. La giovane Guarnieri riabbraccia anche il padre Umberto (Roberto Farnesi) e la zia Adelaide (Vanessa Gravina); questi ultimi, per il momento, decidono di non rivelarle niente in merito al legame biologico con Federico (Alessandro Fella), a differenza di Silvia (Marta Richeldi) che invece sembra voler chiarire la questione.

Federico continua intanto a frequentare Ludovica Brancia (Giulia Arena).

Si organizzano i preparativi per la recita di Carnevale al Paradiso delle Signore: il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi) si improvvisa regista, scegliendo Rocco (Giancarlo Commare), Pietro e Stefania (Grace Ambrose) come attori; Agnese (Antonella Attili) e Maria invece si occupano dei costumi.

La situazione tra Beatrice (Caterina Bertone) e Vittorio (Alessandro Tersigni) inizia ad essere sofferta: la vedova Conti decide di cercare una nuova sistemazione nonostante tra i due vi sia ancora un legame rimasto in sospeso…

