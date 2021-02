Antonella Attili è Agnese a il paradiso delle signore / foto Ufficio Stampa

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 26 febbraio 2021:

Agnese (Antonella Attili) non vuole che il marito Giuseppe (Nicola Rignanese) vada a lavorare proprio al Paradiso delle Signore come magazziniere; questo però insospettisce il signor Amato, soprattutto riguardo l’amicizia tra la moglie e Armando Ferraris (Pietro Genuardi). I due amanti a questo punto necessitano di maggiore attenzione per evitare di essere scoperti…

Il nuovo abito british di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) porta un po’ di scompiglio e scandalo al Paradiso.

Irene (Francesca Del Fa), nelle veci di capocommessa, ha rivoluzionato tutta l’organizzazione del grande magazzino portando confusione e scompiglio tra le colleghe veneri.

La misteriosa cliente si ripresenta al Paradiso delle Signore per affrontare il colloquio come capo commessa, il suo nome è Gloria Moreau (Lara Komar).

