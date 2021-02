PIA ENGLEBERTH è Zia Ernesta a Il paradiso delle signore

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di mercoledì 3 febbraio 2021:

San Valentino è quasi vicino ed il grande magazzino milanese è pronto per omaggiare gli innamorati con l’idea della panchina dell’amore, dove i clienti potranno sedersi e farsi fotografare per ricordo.

Chi ha invece pensieri più problematici è la povera Clelia (Enrica Pintore) che vede come unica alternativa la fuga da Milano per evitare uno scandalo in merito alla sua gravidanza: Silvia (Marta Richeldi) e Zia Ernesta (Pia Engleberth) decidono di aiutare la capocommessa ad organizzare la partenza.

Le Veneri del Paradiso fanno un regalo a Carletto (Dylan Interlenghi), convinte che i malumori di Clelia siano da collegare a qualche problema scolastico del bambino; Salvatore Amato (Emanuel Caserio) invece continua a sperare che Gabriella (Ilaria Rossi) si renda conto di chi ami veramente e litiga con la madre Agnese (Antonella Attili) in merito al regalo di nozze da fare alla ragazza.

La giovane stilista, infine, è sempre più ansiosa man mano che il matrimonio si avvicina…

