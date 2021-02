Le veneri PAOLA e DORA / Il paradiso delle signore

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di lunedì 8 febbraio 2021:

Clelia Calligaris (Enrica Pintore) e Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) sono fuggiti da Milano per ricominciare insieme una nuova vita e Vittorio (Alessandro Tersigni) deve informare le Veneri di quanto accaduto: sarà Dora a prendere il posto di capocommessa del Paradiso.

Silvia (Marta Richeldi) è molto triste per la partenza di Luciano ma la zia Ernesta (Pia Engleberth) le rimane accanto per confortarla e pare trovino insieme un modo per non pensare troppo alla partenza del ragioniere.

Il matrimonio di Gabriella (Ilaria Rossi) è quasi giunto e infatti arriva Anna, cugina della stilista e testimone di nozze: la donna, però, si accorge subito della spinosa questione tra Gabriella e Salvatore (Emanuel Caserio).

Vittorio e Beatrice (Caterina Bertone) ascoltano insieme le storie raccontate sulla panchina di San Valentino e all’improvviso piomba fra i due un silenzio cosi carico di tensione, che fa da preludio ad una passione che molto presto non verrà più dominata…

