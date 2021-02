COSIMO e GABRIELLA / Il paradiso delle signore (copyright foto P. BRUNI)

Le attuali puntate de Il paradiso delle signore 5 sono per certi versi “spiazzanti”, perché non di rado sorprendono il pubblico con delle scelte per niente scontate. Una di queste scelte la vedremo in questi giorni…

Tutto lascerebbe presagire una svolta molto attesa nella fiction daily di Rai 1: di fronte ai dubbi di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), Salvatore (Emanuel Caserio) questa settimana farà di tutto per portare in extremis la situazione a suo vantaggio. Gli sarà d’ausilio anche la cugina di Gabriella, Anna (Francesca Carrain), la quale farà in qualche modo capire al giovane Amato che non tutto è perduto. Ma sarà davvero così?

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Le anticipazioni indicano che a breve Gabriella saprà finalmente chi è l’uomo che vuole nella sua vita e tale spoiler aveva già convinto gli aficionados del programma che per Salvo fosse “cosa fatta”. E invece no!

Le trame per la settimana dal 15 al 19 febbraio indicano infatti che alla fine ritroveremo Gabriella sposata con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), mentre Salvatore non potrà fare altro che prenderne atto e ripartire con la sua vita! In quali vicende sarà coinvolto adesso il figlio di Agnese (Antonella Attili)? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.