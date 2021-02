ARMANDO, AGNESE, GIUSEPPE / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Tra le novità che pare possano caratterizzare gli ultimi tre mesi de Il paradiso delle signore 5 c’è anche una maggior incidenza di Giuseppe Amato nelle trame della fiction daily di Rai 1. Finora il personaggio interpretato da Nicola Rignanese è forse rimasto un po’ sullo sfondo, ma tutti i fan hanno già intuito il pericolo che la sua presenza a Milano comporta: se scopre di Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi), sono guai!

E chissà che, pian piano, i guai non arrivino veramente: ora le circostanze condurranno Giuseppe direttamente sul “luogo del delitto”, ovvero proprio in quel magazzino merci che costituisce il regno di Armando. Eh sì: anche se in passato il signor Amato aveva rifiutato l’idea di un lavoro al Paradiso, stavolta le cose sono cambiate e l’uomo è urgentemente in cerca di una nuova occupazione.

Il paradiso delle signore 5, spoiler: GIUSEPPE sospetta di AGNESE e ARMANDO

Il carattere fumantino di Giuseppe ha infatti portato quest’ultimo a perdere il precedente impiego e, visto il modo in cui sono andate le cose, Rocco (Giancarlo Commare) avrà la “brillante” idea di proporre lo zio per lavorare al Paradiso.

Ovviamente, il solo pensiero che questo avvenga impensierirà parecchio Armando, il quale rischia di ritrovarsi intorno di continuo il suo “rivale”. Ma anche Agnese non la prenderà tanto bene e sarà proprio questo comportamento istintivo della consorte che aumenterà i sospetti di Giuseppe sul conto della stessa Agnese e del Ferraris.

Sta di fatto che il destino è segnato: neanche a dirlo, Giuseppe entrerà davvero nello staff del Paradiso e a quel punto comincerà a studiare la situazione, adottando un “atteggiamento morbido” nei confronti della moglie e dello scomodo amico di famiglia. Ma alcune anticipazioni circolate nei mesi scorsi fanno pensare che, con lo scorrere delle settimane, tutto potrebbe peggiorare! Staremo a vedere…

