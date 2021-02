MARTA e VITTORIO / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Dopo diverse uscite di scena che hanno caratterizzato Il paradiso delle signore negli ultimi mesi, finalmente c’è anche qualcuno che ritorna: da lunedì 15 febbraio avremo di nuovo tra noi in pianta stabile il personaggio di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), dopo la lunga parentesi vissuta negli Stati Uniti.

Proprio l’assenza di Marta ha favorito una concatenazione di eventi che, probabilmente, non si sarebbe verificata se lei fosse rimasta a Milano: come tutti sapete, nelle vicende del Paradiso si è inserito il parentado di Vittorio (Alessandro Tersigni) e col tempo abbiamo appreso che tra il dottor Conti e la cognata Beatrice (Caterina Bertone) c’era stato un notevole coinvolgimento sentimentale quando entrambi erano giovanissimi. E si sa che una miccia di questo tipo si riaccende facilmente…

Il paradiso delle signore spoiler: PIETRO parla a MARTA del passato di VITTORIO e BEATRICE

La “chimica” tra Vittorio e Beatrice è sotto gli occhi di tutto il pubblico ed esploderà fragorosa a brevissimo: nella puntata di venerdì 12 febbraio, i nostri protagonisti non riusciranno più a tenere a freno la passione!

Ciò durerà poco, però: lunedì 15 febbraio, un po’ a sorpresa, Marta tornerà in città e si riapproprierà in men che non si dica del suo legittimo ruolo di “signora Conti”, mentre Beatrice & family – dopo alcune riflessioni da parte di lei – preferiranno lasciare casa di Vittorio.

C’è da dire che a Marta – che peraltro non saprà nell’immediato che Federico (Alessandro Fella) è suo fratello – i parenti del marito staranno molto simpatici e in particolare nascerà un bel rapporto con Pietro (Andrea Savorelli). Peccato che sarà proprio quest’ultimo a far capire alla zia che tra Vittorio e Beatrice c’è stato qualcosa in passato e sarà quello il momento in cui la donna chiederà spiegazioni al consorte!

Evidentemente tali delucidazioni basteranno (almeno per ora), visto che poi Marta insisterà con successo affinché Beatrice non lasci il suo lavoro al Paradiso.

Insomma, al suo rientro Marta scoprirà solo una “mezza verità” su Beatrice e Vittorio, ma evidentemente non capirà subito che tra i due è accaduto uno sconfinamento anche di recente. Come lo verrà a sapere?

Alcuni fan della fiction daily di Rai 1 hanno pensato che la Guarnieri prima o poi potrebbe imbattersi nella foto “ispirata” che Conti & cognata hanno scattato sulla panchina dell’amore, ma ad oggi i dettagli sulla scoperta (che sicuramente presto o tardi ci sarà) non sono ancora stati resi noti.

È già chiaro, però, che anche Marta ha qualcosa da nascondere: l’ultimo contatto dagli Stati Uniti con Vittorio a cui abbiamo assistito nascondeva un enorme imbarazzo… e presto ci sarà una strana telefonata! Cosa sta succedendo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.