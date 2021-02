MARTA de Il paradiso delle signore / Copyright foto: P. BRUNI

A Il paradiso delle signore è agli sgoccioli la permanenza a Milano di Clelia e Luciano e, proprio nelle puntate in onda in questi giorni (speciali sulla crisi di governo permettendo), vediamo uscire di scena i personaggi interpretati da Enrica Pintore e Giorgio Lupano. Per sempre? Nella lunga serialità mai dire mai, ma per ora è ormai certo che la storia del ragioniere e della capocommessa sta per concludersi.

Cambieranno dunque parecchie cose nei prossimi mesi e prestissimo ve ne parleremo, ma intanto è da segnalare il prossimo ritorno al Paradiso di Marta Guarnieri, che nella terza stagione daily si è finora vista pochissimo. In realtà la figlia di Umberto non è mai scomparsa del tutto, perché durante la sua assenza si è fatta sentire con frequenti telefonate al marito; comunque sia, l’attrice Gloria Radulescu ha ripreso a girare all’incirca due mesi fa e, di recente, ha annunciato via Instagram il rientro del suo personaggio.

Il paradiso delle signore: MARTA GUARNIERI (Gloria Radulescu) torna a febbraio!

Quando la rivedremo in pianta stabile, dunque? Gloria ha comunicato ai suoi fan che sarà di nuovo al Paradiso a partire da questo mese, dunque già a febbraio!

Ma quale situazione troverà Marta al suo rientro? Le anticipazioni indicano che a breve tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e sua cognata Beatrice (Caterina Bertone) sta per (ri)scoppiare la passione, che i due avevano già vissuto da giovanissimi. Dunque, quando la Guarnieri sarà di nuovo della partita, potrebbe avere un bel problema da risolvere…

Ma non solo: anche lei avrà qualcosa da nascondere? La domanda è lecita in quanto – come molti di voi si sono accorti – Marta durante la sua ultima telefonata con Vittorio ha dimostrato un imbarazzo insolito e alquanto inspiegabile. Cosa sta succedendo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

