SILVIA / Il paradiso delle signore

A Il paradiso delle signore 5, nei giorni scorsi, abbiamo visto uscire di scena l’amatissima coppia formata da Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) e Clelia Callegaris (Enrica Pintore), ma dai dialoghi della fiction daily di Rai 1 avrete già capito che a breve ci sarà un’altra trasferta… stavolta con direzione Francia!

Negli scorsi mesi c’è stato un giro di rumor (che non a caso non sono stati enfatizzati da questo sito) che indicavano un ritorno a Milano di Riccardo (Enrico Oetiker) e Nicoletta, ma recentemente la stessa Federica Girardello (interprete della Cattaneo junior) ha fatto capire tramite social che per ora non è in programma un rientro del suo personaggio. E infatti… sarà qualcun altro ad andare da Nicoletta!

Nelle puntate andate in onda in questi giorni, Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) – che evidentemente ha bisogno di voltare pagina dopo i vari accadimenti occorsi in famiglia – ha spiegato ai parenti che per un certo periodo si stabilità a Parigi dalla figlia. E le cose, effettivamente, andranno così.

Comunque, la prossima settimana avremo ancora Silvia con noi e la donna sarà protagonista di un’iniziativa festosa: Don Saverio (Andrea Lolli) le chiederà di collaborare all’organizzazione di una festa per la fine del Carnevale Ambrosiano e lei accetterà.

La puntata di venerdì 19 febbraio sarà dunque quella in cui si concluderà quest’ultimo impegno a Milano di Silvia, la quale assisterà alla prova generale dello spettacolo che lei ha contribuito a creare. Fatto ciò, la nostra protagonista si preparerà per il suo viaggio a Parigi, non senza un pizzico di nostalgia!

Tra l’altro, Silvia non sarà l’unica a pensare di voler rivedere Riccardo e Nicoletta in Francia: presto anche a Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) verrà la stessa idea e ciò sarà il risultato di una scoperta ritenuta inaccettabile… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.