Il paradiso delle signore

Nella lunga serialità, si sa, il cast è sempre piuttosto “fluido” e infatti, in Italia come nel resto del mondo, i personaggi presenti in una soap o in una fiction lunga tendono annata dopo annata a cambiare parzialmente. Di tutto ciò i telespettatori de Il paradiso delle signore si sono particolarmente accorti in questa terza stagione daily, che finora è stata caratterizzata da diverse new entry e da alcuni addii in corso d’opera (o magari “arrivederci”, chi può dirlo).

Nel momento in cui scriviamo, abbiamo assistito da pochi giorni all’uscita di scena degli amatissimi Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano, QUI la nostra intervista), mentre nel recente passato ci hanno salutato tra gli altri Riccardo (Enrico Oetiker) e Roberta (Federica De Benedittis). I volti del Paradiso si assottigliano dunque sempre di più?

Ebbene… no! Come contraltare alle uscite, è normale in questi casi far entrare nuovi ruoli destinati a dare il via a storie del tutto inedite. E chissà che presto non sarà così anche per la fiction ambientata nel grande magazzino milanese…

In effetti ci giunge voce (e ve lo anticipiamo in anteprima) che da marzo ci sarà ancora qualche novità all’interno del cast, stavolta in entrata. Avremo occasione per riparlarvene, ma in questo momento poniamo soprattutto l’accento su un casting che si è tenuto nei mesi scorsi e che riguarda un nuovo ruolo maschile.

Sembra essere un personaggio importante, che – se i rumors saranno confermati – potrebbe in qualche modo influenzare l’assetto stesso del Paradiso. Per ora non sveliamo il nome dell’attore che a quanto ci risulta si sarebbe aggiudicato il ruolo, limitandoci a segnalarvi che si tratta di un interprete molto stimato: è ben conosciuto dal pubblico del daytime Mediaset e non ha mancato di fare negli anni anche delle incursioni di successo nelle fiction di prima serata…

