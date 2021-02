LARA KOMAR / Il paradiso delle signore

Aria di novità a Il Paradiso delle signore e chi segue di frequente il nostro sito non dovrebbe meravigliarsene molto: è già da diverso tempo che, prima “tra le righe” e poi in modo più chiaro, vi stiamo anticipando novità nel cast della fiction daily di Rai 1. Proprio di recente vi abbiamo segnalato che con le puntate di marzo arriveranno dei nuovi personaggi, ma nello specifico le prime avvisaglie le avremo già negli ultimissimi giorni di questo mese.

Occhio alla questione della capocommessa, che – come avrete già capito – non si è risolta affatto. Dopo la partenza di Clelia Calligaris (Enrica Pintore), il posto è rimasto vacante e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha affidato l’incarico almeno per ora a Dora (Mariavittoria Cozzella); quest’ultima però è visibilmente affaticata dalla sua nuova mansione, per cui si sente peraltro inadatta, e presto coinvolgerà la collega Irene (Francesca Del Fa).

Insomma, sarà la Cipriani ad essere per un po’ la capocommessa “pro tempore” del Paradiso e tale avanzamento di grado la renderà evidentemente felice, tanto da operare persino una riorganizzazione del reparto (non del tutto gradita dalle altre Veneri…). Ma, appunto, durerà?

La domanda è lecita perché presto inizierà a gironzolare per il grande magazzino una new entry misteriosa: una donna che scopriremo chiamarsi Gloria e che è interessata ad un colloquio con il dottor conti per ottenere il lavoro di capocommessa!

Il personaggio di Gloria Moreau, che – come si sarà già capito – ci farà compagnia a lungo, sarà interpretato da Lara Komar, attrice triestina molto attiva in teatro e popolarissima in Slovenia per via della sua partecipazione a una soap di grande successo in loco. Ora la conosceremo al Paradiso, ma le novità non finiscono qui…

