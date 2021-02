LUCA BASTIANELLO / Il paradiso delle signore

A partire proprio da questa settimana, Il paradiso delle signore sta portando delle novità nel suo cast. Dopo l’uscita di scena di diversi personaggi, ora la fiction daily di Rai 1 introduce alcuni nuovi personaggi, che sicuramente daranno vita a interessanti trame inedite in questi ultimi mesi della stagione.

Come avrete sicuramente notato, il ruolo di Anna (Francesca Carrain) sembrava partito come una semplice “guest appearance” per il matrimonio della cugina Gabriella (Ilaria Rossi) ma in realtà la ragazza è già tornata a Milano e si appresta a diventare tra pochi giorni una nuova Venere del Paradiso.

Non solo: proprio oggi conosciamo una donna affascinante che terrà banco nelle prossime puntate: come già sapete, si tratta di Gloria Moreau (Lara Komar), destinata in brevissimo tempo a diventare la nuova capocommessa del grande magazzino e a prendere dunque il posto di Clelia (Enrica Pintore). Riuscirà anche lei a farsi benvolere dalle Veneri? Pare proprio di sì, ma attorno a Gloria per ora resterà un alone di mistero e ci sarà presto un’occasione in cui la Moreau cercherà di non farsi vedere… Perché?

Ma ora arriviamo alla vera sorpresa! Tantissime fan del Paradiso in questi giorni si sono chieste sui social network se le nuove entrate sarebbero state solo donne. Eccole dunque accontentate, perché il “piatto forte” al maschile in realtà c’è ed è rappresentato da un interprete stimato e di esperienza, che sicuramente porterà un grande valore aggiunto nei prossimi episodi.

Vi anticipiamo in assoluta anteprima che si tratta di Luca Bastianello, attore che i nostri lettori conoscono benissimo per le sue passate partecipazioni alle produzioni Mediaset di daytime. Luca per diversi anni è stato una star della soap Vivere nel ruolo di Diego Blasi, poi ha preso parte a Centovetrine (sostituendo l’interprete originario Andrea Bermani nel ruolo di Federico Bettini) e a diverse fiction importanti di prima serata come La donna che ritorna, Rosso San Valentino e Sacrificio d’amore (per citarne solo alcune).

Bastianello entrerà con tutta probabilità nell’episodio del 12 marzo e darà vita a un personaggio che già si annuncia molto intrigante: sarà in qualche modo “legato a doppio filo” al nostro amato Paradiso e si mormora che sia destinato a sparigliare parecchio le carte. Avrà anche un risvolto sentimentale? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.