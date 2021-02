Gloria Moreau (Lara Komar) / Il paradiso delle signore

La puntata di venerdì scorso de Il paradiso delle signore, che tra l’altro ha ottenuto uno share davvero ragguardevole (il 19,18%), è stata caratterizzata da un colpo di scena finale davvero niente male e che ha indotto i fan della fiction daily di Rai 1 a lanciarsi in previsioni sulle future trame.

La scena conclusiva dell’episodio, infatti, ha visto protagonista la new entry Gloria Moreau (Lara Komar) impegnata in una telefonata misteriosa: la nuova capocommessa (precisamente, lo diventerà nella puntata del 1° marzo) ha confermato di aver effettivamente trovato al Paradiso la persona che cercava e che ora lei quella persona non la lascerà mai più!

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Le anticipazioni tendono continuamente a sottolineare l’alone di mistero che accompagna Gloria, ma gli aficionados della trasmissione hanno già la loro ipotesi su quanto sta accadendo: a leggere i social, sono già tutti convinti che in realtà la Moreau sia la madre di Stefania Colombo (Grace Ambrose), la giovane Venere entrata nella storia a inizio stagione.

Avranno ragione? In effetti, la narrazione spinge davvero a rivolgere il pensiero in tale direzione: sarà un caso ma, appena Gloria è arrivata al grande magazzino, Stefania è stata la prima persona con cui lei ha parlato. Piccolo “suggerimento nascosto” degli autori? Se stanno depistando il pubblico, sono stati davvero bravi…

Ma la “killer application” che contraddistinguerà a breve questa linea narrativa è in realtà un’altra: gli spoiler ci dicono che “quando al Paradiso si presenta la zia Ernesta con l’abito di Federico per la cena a casa Bergamini, Gloria inizia a comportarsi in modo strano: fa di tutto per non farsi vedere dalla donna“.

Come mai tutta questa preoccupazione di non mostrarsi a Ernesta (Pia Engleberth)? È l’aspetto che finora più ha incuriosito chi segue il programma e che andrà in scena nella puntata di giovedì 4 marzo. Tutto ciò in attesa di scoprire prossimamente il vero motivo per cui Gloria Moreau si è diretta al Paradiso delle signore e non in qualsiasi altro posto del mondo: i fan ci avranno azzeccato?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.