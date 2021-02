Marta Richeldi / Il paradiso delle signore

Venerdì scorso i telespettatori de Il paradiso delle signore hanno assistito all’ultima puntata che vedeva la partecipazione di Marta Richeldi nel ruolo di Silvia Cattaneo. Eh sì: dopo Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrica Pintore), almeno per ora anche Silvia lascia la fiction daily di Rai 1!

Per l’occasione, la Richeldi ha voluto rivolgere un saluto via social a tutti coloro (colleghi del cast artistico e dello staff tecnico) che l’hanno accompagnata in questa lunga avventura, senza dimenticare ovviamente gli affezionatissimi fan della trasmissione. Ecco cosa ha scritto l’attrice su Instagram:

Un Brindisi! Un Brindisi ai ricordi, a quest’avventura durata due anni e mezzo e al sapore dolce che mi ha lasciato fra le labbra. Un Brindisi ai miei compagni di viaggio: tutti gli attori del Paradiso, un’infaticabile gran bella squadra: felice di averne fatto parte! Un brindisi a tutti, ma proprio tutti quelli che Il paradiso delle signore lo costruiscono ogni giorno: produttori, registi, aiuti, troupe scenografi, sceneggiatori, montatori, trucco, parrucco, costumi, ufficio stampa, runner, planner ecc. Un Brindisi a chi per primo ha visto in me una Silvia possibile: Giannandrea Pecorelli, Daniele Carnacina, Rai 1, Rai Fiction, Aurora Tv. Un Brindisi a chi mi ha sopportato di più, talvolta anche dieci ore di seguito, onore al merito, e ha condiviso fatiche, risate, colazioni, pranzi, cene, colazioni nella mia amata Casa Cattaneo. Grazie Giorgio, grazie Alessandro, grazie Federica. Un Brindisi a chi ha guardato e ascoltato Silvia, a chi l’ha amata, a chi l’ha detestata, a chi l’ha giudicata e a chi l’ha perdonata. A tutti i fan del Paradiso grazie di vero cuore. Evviva!!!

Rivedremo prima o poi Silvia a Il paradiso delle signore? Mai dire mai nella lunga serialità! Ma intanto al grande magazzino più popolare d’Italia si volta pagina: proprio da questa settimana assisteremo a nuovi arrivi e dunque storie totalmente inedite sono all’orizzonte. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

