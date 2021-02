Alicia e Mauricio / Il segreto (Foto Mediaset)

Anticipazioni puntata de Il segreto di domenica 21 febbraio 2021: Per quanto i repubblicani siano stati molto votati, la repubblica non è ancora stata proclamata e giungono dall’intera Spagna notizie contrastanti sui risultati elettorali.

Alicia comincia a prendere confidenza con il suo incarico di sindaco, aiutata da Mauricio.

Iñigo ha ormai scoperto che Isabel nasconde qualcuno nel padiglione e ne parla a Tomas, che però insiste per far finta di niente, ben sapendo che, in caso di richiesta di spiegazioni, la marchesa negherebbe tutto. Comunque Iñigo, temendo che l’uomo nascosto possa essere un amante di Isabel, intende affrontarlo.

Onesimo vuole impegnarsi in un’attività di apicoltura, con grande ansia da parte di tutti. Dolores intanto è sempre più preoccupata per la nipote Belen, che secondo lei sta male per via della nonna materna che la trascura.

In casa Solozabal c’è preoccupazione per la situazione tra le due coppie di novelli sposi.

Huertas annuncia a tutti che ha vinto la repubblica e che il Re si rifugerà a Parigi; a Puente Viejo si festeggia a parte don Filiberto, che è molto preoccupato per la situazione.

Iñigo affronta Jean Pierre e i due parlano di Isabel. Da quel momento, però, Iñigo scompare. Il giorno dopo Tomas e Adolfo, preoccupati, decidono di costringere Isabel a dire la verità sull’uomo che tiene nascosto.

È sempre più critica la situazione tra Marta e Ramon e si sospetta anche che quest’ultimo possa aver picchiato la moglie.

Onesimo si tira indietro all’ultimo secondo riguardo alla presentazione delle sue memorie. A quel punto Antoñita lo insulta!

Donna Francisca cerca di restare ottimista sulla salute di Raimundo.

