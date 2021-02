ALICIA / Il segreto

Quarto d’ora terribile per Alicia Urrutia (Roser Tapias) nelle ultimissime puntate de Il Segreto: dopo essere diventata il sindaco di Puente Viejo, la donna rischierà infatti di essere uccisa dagli Arcangeli, l’associazione nata con lo scopo di sfavorire la nascita della Repubblica in Spagna. Tuttavia, un misterioso uomo col viso bendato eviterà il peggio…

Il Segreto, trame: Il Capitan Huertas teme per l’incolumità di Alicia

In base alle anticipazioni, si scopre che il primo a rendersi conto del pericolo che Alicia potrebbe correre sarà il capitan Huertas (Carles Sanjaime). Quest’ultimo ipotizzerà infatti che gli Arcangeli non abbiano alcuna intenzione di arrendersi di fronte alla disfatta della monarchia!

A quel punto, Huertas metterà Alicia sull’avviso e le chiederà (invano!) di pensare a come riorganizzare il suo lavoro, magari restando per qualche giorno a casa al fine di salvaguardare la sua sicurezza e quella della madre Encarnacion (Arantxa Aranguren) e del padre Jesus (Angel Hector Sanchez), tra l’altro appena uscito di prigione dopo aver ricevuto l’amnistia.

Anche se non potrà fare a meno di preoccuparsi per il suo destino assolutamente incerto, Alicia non se la sentirà di tradire le promesse fatte agli abitanti di Puente Viejo nel momento in cui l’hanno scelta come sindaco e continuerà a lavorare notte e giorno in municipio. In una determinata sera, la giovane cadrà quindi in una vera e propria trappola degli Arcangeli!

Il Segreto, spoiler: gli Arcangeli tentano di uccidere Alicia ma…

Eh sì: quando la piazza del paesello a tarda ora sarà completamente deserta, Alicia si imbatterà in due esponenti degli Arcangeli, che la inviteranno a inginocchiarsi e le punteranno una pistola all’altezza della fronte.

Proprio quando uno dei “sovversivi” starà per far partire un colpo, un misterioso uomo – con il volto completamente coperto da una benda – sparerà in direzione degli aggressori e riuscirà a ferirli, innescando tra l’altro la loro fuga!!!!

La Urrutia verrà quindi salvata, anche se il suo difensore farà in modo di non farsi riconoscere e scapperà poco prima dell’arrivo di Huertas e degli altri componenti della guardia civile.

Lo spavento, in ogni caso, non farà demordere Alicia, che deciderà di continuare a svolgere le sue mansioni trovando l’appoggio di Encarnacion e Jesus, i quali rifiuteranno di ritornare a Bilbao come lei avrà suggerito loro di fare.

Il Segreto, news: Huertas sospetta che il salvatore di Alicia sia uno interno agli Arcangeli

I telespettatori dovranno quindi fare attenzione ad una supposizione del capitan Huertas. Dopo aver analizzato la dinamica dell’aggressione, l’uomo avrà infatti il sentore che il salvatore di Alicia sia interno all’associazione degli Arcangeli, ciò perché dal suo punto di vista soltanto in quel caso avrebbe potuto sapere esattamente quando la Urrutia sarebbe stata giustiziata ed impedire così l’omicidio.

Una visione che, neanche a dirlo, farà porre più di un quesito ad Alicia, la quale si domanderà chi potesse avere interesse ad impedire il suo assassinio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

