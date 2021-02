MATIAS e MARCELA / Il segreto

Le ultime puntate de Il Segreto saranno caratterizzate da diversi colpi di scena. Uno di questi riguarderà Emilia Ulloa (Sandra Cervera), ritornata apparentemente in città per prendersi cura del catatonico papà Raimundo (Ramón Ibarra).

Grazie ad un articolo sul giornale, Marcela (Paula Ballesteros) scoprirà però che la suocera ha mentito fin dal primo giorno in cui ha rimesso piede a Puente Viejo e si confronterà col marito Matias Castañeda (Ivan Montes).

Il Segreto, news: cosa nasconde Emilia?

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto prenderà il via quando Marcela si renderà conto di alcune contraddizioni nei racconti di Emilia, che fin dal suo arrivo al paesello ha tenuto a precisare che a Cuba, in compagnia di Alfonso (Fernando Coronado), Maria (Loreto Mauleon), Gonzalo (Jordi Coll) e i bambini, ci fossero anche Prado (Maria de Nati) e Rosario (Adelfa Calvo), queste ultime pronte a fare le sue veci.

Tuttavia, per via di un articolo pubblicato su un quotidiano, Marcela avrà le certezza del fatto che né Rosario e né Prado sono mai state a Cuba, visto che la ragazza è impegnata da mesi in una tournée in Messico, nazione dove è stata accompagnata proprio da sua nonna. A quel punto, la donna sceglierà di non mentire a Matias e lo metterà al corrente dei suoi sospetti, innescando la sua preoccupazione.

Il Segreto, spoiler: Matias non sa come affrontare Emilia

Ad ogni modo, la reazione di Matias sarà alquanto imprevedibile. Anche se non comprenderà per quale ragione la madre gli abbia mentito sulla presenza di Prado e Rosario sull’isola cubana, il Castañeda non saprà come affrontare la faccenda a muso duro con Emilia, temendo che la mamma gli stia nascondendo un ipotetico avvenimento grave legato al padre, alla sorella o a agli altri suoi parenti.

Tale ipotesi però non convincerà Marcela, la quale sosterrà con forza che Emilia non avrebbe mai taciuto su fatti così importanti. Insomma, per ora la storyline continuerà a muoversi ancora in maniera incerta, anche se intanto ci saranno delle belle novità sulla stato di salute di Raimundo.

Il Segreto, trame: Raimundo comincia a comunicare con gli occhi

Eh sì: grazie ad un’intuizione di Francisca Montenegro (Maria Bouzas), che gli starà accanto giorno e notte, Raimundo potrà cominciare a comunicare attraverso il battito di ciglia.

La dark lady si munirà infatti di un abecedario e chiederà all’Ulloa di sbattere gli occhi quando vorrà fermarsi su una lettera, in modo tale da consentire a lei di formare una frase e capire così che cosa vuole dirle.

Questa novità, che darà modo al dottor Clemente di constatare che l'uomo non ha riportato alcun danno cerebrale, non rasserenerà però Matias riguardo a Emilia. Il ragazzo vorrà infatti comprendere cosa si nasconde dietro le bugie della donna…

