Luisa Ranieri e il cast / Le indagini di Lolita Lobosco (Immagine Rai)

Domenica 28 febbraio va in onda su Rai 1 la seconda puntata della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri. Ecco anticipazioni e trama del secondo appuntamento, a cui assisteremo come sempre in prima serata e che si intitola Solo per i miei occhi:

Lolita deve occuparsi delle indagini sull’omicidio di Bianca Empoli, una donna molto bella: si tratta di una suonatrice d’arpa che, senza dire niente al marito, aveva affittato un appartamento per studiare e preparare i suoi concerti; proprio in quell’appartamento, il cadavere di Bianca è stato ritrovato dai vicini di casa. In apparenza il colpevole è il marito geloso, che però ha un alibi di ferro ed è “colpevole” solo di aver trascurato la consorte e di aver dedicato troppo tempo al suo mestiere di antiquario. Lolita, per trovare il vero responsabile, deve così scavare nella vita della defunta, una donna di successo ma estremamente sola e dalle scelte inusuali. L’atto finale, ovvero la scoperta della verità, sarà piuttosto amara anche per la Lobosco…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.