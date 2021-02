Lolita Lobosco / Luisa Ranieri

Domenica 7 marzo va in onda su Rai 1 in prima serata la terza puntata della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri. Ecco anticipazioni e trama del terzo appuntamento, che si intitola Spaghetti all’assassina:

Al primo mattino, Lolita non può fare a meno di notare le grida allarmate dei passanti e, una volta in strada, capisce che ci sono grossi problemi nel vicino locale di ristorazione…

E così l’investigatrice inizia a occuparsi della morte di Geppino Schirone (Totò Onnis), detto Pap’russ, cuoco molto famoso per via dei suoi “spaghetti all’assassina”. Il caso è piuttosto difficile perché l’omicidio di Geppino sembra senza colpevoli.

Sta di fatto che, andando avanti con le indagini, il defunto si rivela agli occhi di Lolita come una persona piena di ombre e ambiguità, il tipo di persona insomma che la Lobosco vedrebbe bene dietro le sbarre ma che in questa indagine è lui a essere in credito con la giustizia.

